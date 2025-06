Efter 24 år: Nexus Mods byter ägare

Skrivet av Sarato: Har väl främst att göra med att ta bort HBTQ-flaggor ses som erasure och därför ses som hatiskt material. Gå till inlägget

Inte riktigt. Såhär skriver dom angående borttagandet av pride falggor is Spder Man remastered:

"In regards to the replacement of Pride flags in this game, or any game, our policy is thus: we are for inclusivity, we are for diversity. If we think someone is uploading a mod on our site with the intent to deliberately be against inclusivity and/or diversity then we will take action against it."

Så det är väll helt enkelt något dom bestämt, vilket är helt okej. Dom får ha vilka regler dom vill. Tycker bara att det blir extremt sjukt att nästan allt annat är tillåtet.

Edit: Borttagande av alla andra flaggor i världen verkar vara tillåtet. Edit igen: Det är tillåtet att byta ut Amerikanska flaggan till pride flaggan