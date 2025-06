Vertikal gpu

Skrivet av Oliver91: Behövs utsug / mesh chassi för att ett vertikalmonterat grafikkort ska må bra, har man fönstersida blir det lätt varmt. TS chassi verkar ha insug i botten? det borde faktiskt hjälpa en vertikalmonterad GPU att hålla sig svalt och även insug bakom moderkortet? värme stiger ju väldigt effektivt ut toppmonterade utsuget <-- baktill isåfall. Gå till inlägget

Just nu har jag 3 stycken 120 fläktar i botten som suger in luft, sen sitter det 2 stycken 140 fläktar på sidan bredvid modekortet som suger in luft. Sen har jag 1 fläkt på baksidan av chassit som blåser ut luft, samt en radiator i toppen med 3 stycken 120 fläktar från lian li som blåser ut luften.