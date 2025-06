5060 uppvisar sig sämre än 4060 ?

Jag kan mycket om teknik, kan förmodligen beskriva i mikroskopisk detalj hur en reaktor fungerar - men när det kommer till spel och grafikkort är jag out of my league 🤣

Sonen har haft ett 4060 där han lirar Roblox, Fortnite, Overwatch och liknande spel, inget supertungt.

Köpte ett 5060 när de hade rea på Netonnet.

Nu märker han och jag med att vissa saker ter sig annorlunda med 5060, även fast inställningarna är ungefär likadana så har han fått backa på vissa grejjer.

Kortet han hade innan: ASUS GeForce RTX 4060 Dual OC 8G

Kortet vi köpte nu: MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC

Köpa ett 8GB-kort va ju rätt korkat, kom jag på efteråt. Men det är ju liknande 4060 som fanns innan.

Hårdvara i övrigt

AMD Ryzen 7 5700X3D, 32gb 5200mhz ram, 2tb nvme. Windows 10.

Bara för att bekräfta vad vi tror vi ser så ska 4060 monteras igen ikväll o testa. Ska köra lite tester på 5060 nu och sen tester med 4060.

Edit: Gjorde inget mer än att avinstallera drivrutinerna med DDU och startade om och installerade Nvidia drivers på nytt.

Men frågan är, ska det vara såhär, är det att räkna med?

Fråga 2: Antar detta kortet ger lite bättre studs än 5060 gjorde, lite valet och kvalet på att beställa detta.

GIGABYTE GeForce RTX 5070 WindForce 3 OC - 12GB

Eller har ni tips på kort runt 7000kr och nedåt?

Bugar i förväg för er GPU-kunskap som flödar min väg 😁