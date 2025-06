Vattenkyla processor och SSD, vad skall jag köpa?

Hej. Vill vattenkyla min processor men min datorlåda 4000D är inte så optimal, då jag har ett långt grafikkort så måste jag ha allting över grafikkortet så jag har 21 cm från grafikkort till topp av datorlåda, så många pump plus reservoar kommer inte att få plats.. Jag vill också ha en SSD waterblock som jag kommer att sätta under mitt grafikkort så att det ser ut som att jag har vattenkylt. Kommer att 3D-skriva något för SSD waterblocket. Min budget är helst under 5000 kr. Har alla fläktar jag behöver.

Jag vill ha:

Genomskinlig soft tubing

Genomskinlig röd coolant

240 eller 280 mm rad

Fittings i silver

+pump, SSD waterblock, CPU waterblock och annat jag kan behöva.

Vad ska jag köpa? (Räkna inte med någon rea). Tacksam för tips.

Min dator som jag vill vattenkyla:

CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D

GPU: Gigabyte RX 7900 XT GAMING OC

Motherboard: MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI

RAM: 32GB (2x16GB) Kingston Fury Beast DDR5-6000 CL30

Storage: 4TB Kingston Fury Renegade NVMe SSD

Case: Corsair 4000D Airflow

Power Supply: Corsair RM850x