Spontant tänker jag att Intel korten har inte alltid 100% kompabilitet speciellt med lite äldre spel, tycks va ganska vanligt att vissa spel har grafikbuggar tyvärr, kan inte kommentera om det gäller just detta spel men ett allmänt konstaterande att Arc korten har mera problem med äldre spel än vad AMD och Nvidia har för Intel korten är nya och Nvidia och AMD som hängt med under årens gång har ofta special patchlösningar och dyl som byggts upp under årens gång för olika spel med lite säregna programmeringsfunktioner/egna motorer med mera särskilda drag. Är inte heller speciellt lönsamt för Intel att sätta stora resurser i gamla spel även om de har gjort ganska betydliga framsteg jämfört med när första korten lanserades. Förstått att äldre DirectX versioner behöver emuleras av korten vilket i sig kan skapa egna problem också.