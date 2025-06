Lång leveranstid av bildelar. Rimligt eller är jag otålig?

Kan berätta att det verkar var mycket problem att få he bil delar just. min pappas Range rover krånglade i växellådan Verkstaden fick vänta nästan två månad på en adapter för spolning. sen krånglade växellådan igen och då letande dom efeer en ny ventil som var jätte svår att hitta. en fick skickas ifrån italien. men det löste inte växellådan heller. Då tog vi bilen till en annan verkstad som bytte hela växel lådan till en anna men där fivk vi också vänta 2.5 veckor. pappa far utan bil i 4 månader.

Jag kör en Pugeot där Adblue pumpne gick sönder och jag fick vänta tre veckor på en ny från tredje part och den var defekt när verkstaden fick den så dom fick beställa en ny så jag fick vänta igen. Nu har även kamkedjan på bilen gått sönder och jag har väntat tre veckor och verkstaden vvet fortfarande inte när dom får hem delen alls.