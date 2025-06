Vilket 5080 ska man välja?

Jag håller på och gör ett White build men det finns inte så många vita grafikkort på marknaden och jag vill att det ska vara relativt tyst.

Jag har fastnat lite för:

MSI GeForce RTX 5080 16GB Vanguard SOC Launch Edition

ASUS GeForce RTX 5080 16GB ROG Astral OC (kommer komma i vit)

Asus modellen har fått lite kritik på fläktarna (fjärde fläkten) och att de kan låta. Om någon har något av korten så får ni gärna säga vad ni tycker so far. Andra rekommendationer är välkomna, men just nu står det lite mellan dessa två. Vill helst ha all white build och att det ska vara relativt tyst så därför tvekar jag lite.

Asus white: https://rog.asus.com/graphics-cards/graphics-cards/rog-astral...

MSI Vanguard: https://www.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-5080-16G-VANGUA...

Datorbygget planerade delar just nu:

Chassi:

Hyte Y70 vit

Processor:

AMD Ryzen 9 9950X3D 4.3GHz 144MB.

Processorkylning:

Corsair iCUE Link Titan RX LCD 360 Vit.

Nätdel:

Corsair RM1200x Shift 1200W Vit.