Smart lösning för delat skrivbord stationär PC/Jobb-laptop?

Vad har du för skärm idag?

Under pandemin bytte jag till en Dellskärm med inbyggd kvm just för detta ändamål, den privata på displayport samt usb och jobbdatorn via usb-c, sen mus och tangentbord kopplat till skärmen.

Byter input antingen via knapparna på skärmen eller via tangentbordskombination