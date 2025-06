Acer XC-710 Windows 10 bootar inte från HDD eller USB

Hej

Min moster har fått problem sin dator och jag lovade henne att jag skulle kolla på den.

Har nu suttit några timmar med datorn men har förmodligen gått bet.

Vid uppstart så visas felmeddelandet "Reboot and select proper Boot device or Insert Boot Media in selected device and press a key". Så långt är jag med och man lär förmodligen fixa MBR. Har testat flertal recovery USB minnen att boota ifrån,samt gå in i Boot menu via F12. Men det enda som kommer fram är felmeddelandet ovan och ingen boot menu, testade att koppla ur HDD men det blir skillnad.

Kollar man i BIOS så ser man både USB och HDD finns med i listan.

Har även testat att stänga av Secure boot, men det hjälpte inte heller.

Så är det någon som har bra förslag på vad jag testa för att kunna boota från USB-minne, när den nu vägrar göra det?

Tack på förhand

Med vänlig hälsning

Thomas