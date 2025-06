Råd ang. PC-bygge

Hej Sweclockers!

Nygammal medlem som nu är tillbaka igen. Var cirka 15 år sedan jag senast byggde mig en egen PC och har kört enklare laptops de senaste åren. Men nu har jag äntligen bestämt mig för att haka på PC-spelandet igen och tänkte bygga en setup under min semester.

Har suttit och knåpat ihop en konfiguration via rean som Inet.se kör just nu och jag känner mig endå rätt nöjd överlag, men då jag inte följt komponenternas utveckling under x antal år så undrar jag om någon vänlig SweClockare skulle kunna kika över delarna jag valt ut?

- Kommer dessa att lira fint ihop eller är jag helt ute och cyklar?

- Om inte, vad hade ni bytt ut?

Är ingen jätte avancerad spelare men vill väll kunna hänga med någorlunda om man skulle vilja och det är 1080p som gäller med min nuvarande skärm.

Notera att jag tänkt köra med ett Fractal Design Pop Silent chassi som beställs från annat håll än Inet.

Min budget ligger på runt 16000:- och känns hittills bra då den trotts allt hamnade en bra bit under!

https://www.inet.se/lista/GxxdD/mouseterpiece-s-pc-bygge

Fractal Design Pop Silent:

https://www.fractal-design.com/products/cases/pop/pop-silent/...