Datorn och webbläsare fryser efter städning

Häromveckan så städade jag ut min dator med min nya datavac, mikrofiberduk och Inets tryckluftsburk. Jag varken tappade eller stötte i datorn på något under hela processen och jag hade också på ett ESD-armband under själva städningen. Dubbelkollade några kablar, inklusive 12HPWR till GPU:n som alla verkade sitta som de skulle innan jag satte på alla paneler igen. Sen pluggade jag in allt igen, körde Anno 1800 och CS2 dagarna efter utan några problem med bra temps.

Men sen helt plötsligt efter det så frös hela Chrome när jag hade en Twitch-ström uppe i ett fönster. Det var som att den slutade ”rita” nya rutor i hela webbläsaren och det gick inte att klicka på något i de två Chrome-fönster som jag hade uppe. Kunde dock stänga den via krysset även fast knappen inte lös upp som den brukar. Jag startade om Chrome 2-3 gånger och samma sak bara hände bara oftare varje gång jag öppnade en Twitch-ström... Aldrig sett något sånt hända förut, jag trodde Windows hade krasat men alla andra program funkade fortfarande. Men sen dagen efter så frös hela datorn när jag spelade HOI4(som inte ens är krävande). Jag lät den stå i 15-20 min innan jag fick hålla in strömknappen när ingen knappkombo eller enkeltryck på knappen gjorde något. Väl tillbaka i Windows så hittade jag 20+ "Error 153 caused by nvlddmkm on GPUID: 100." i loggboken medans den frös. Samt några fler fel där processer fick slut på resurser under frysperioden.

Vad som får mig att tveka på att det är mjukvarufel är att jag inte uppdaterade något kritiskt efter städningen, som Windows eller grafikdrivrutiner(förutom Nvidia appen som fick en uppdatering). De sistnämnda ligger på 572.28 som jag installerade i början av maj efter att ha kört DDU där GSync override är det enda jag har ändrat på sen dess, allt annat är default. Vet inte om det är värt att nämna, men jag körde DISM som hittade 2500 korrupta filer och sen sfc /scannow. Brukar aldrig vara vara något som vanligtvis kommer upp där annars... Det är tydligen också någon bugg i Steams overlay just nu som Valve har bekräftat kan få datorn att frysa när man använder den i spel, vilket vad var jag gjorde när den frös. Skulle shift-taba ur den och så frös allt. Men det förklarar inte riktigt vad som hände i Chrome dagen innan när jag inte spelade(?).

Jag har städat den 3 gånger innan med samma procedur utan problem(dock utan datavac). Är det någon som har en tanke på vad som är fel här? Specs i signaturen.