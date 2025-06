Speldator – Ryzen 9 7900X / RTX 4070 Super / 64GB DDR5 / 2TB SSD

Säljer en högpresterande stationär dator, perfekt för gaming, tunga arbetsuppgifter och multitasking. Maskinen är stabil, tyst och välkyld. Fungerar felfritt. Sparsamt använd. Windows 11 Pro är installerat. Kan testas vid upphämtning.

Specifikationer:

– AMD Ryzen 9 7900X (12 cores)

– Asus TUF Gaming B650-Plus WIFI

– 64 GB DDR5 (2x32GB, Kingston 6000 MHz)

– MSI RTX 4070 Super 12GB VENTUS

– Samsung 990 Pro 2TB (Gen 4)

– Seasonic nätaggregat

– Thermalright Dual Tower luftkylare

– Fractal Design Define C (svart, ljuddämpat chassi)

Skick:

Liten ytlig repa på fronten. I övrigt mycket gott skick. Inget kvitto.

Marknadsvärde:

Liknande nya system med enklare specifikationer säljs för 23 000+ kr.

Här får du mer RAM, bättre SSD och starkare CPU – till lägre pris.

Utgångspris: 13 000 kr. Minsta höjning 100 kr. Köp direkt: 18 000 kr.

Säljes till högstbjudande långt under marknadspris pga saknat kvitto. (just nu ca 24 000 kr ny, via inet): https://www.inet.se/datorbygge/bild/b1669206/datorn

Snabb affär prioriteras.

Först till kvarn.

Upphämtning i Hornstull, Stockholm.

Frakt kan disukteras, köpare betalar.

OBS! Reserverar mig för att det landar i att jag säljer delarna separat, dock endast om försäljningen blir utdragen.

Läs hela annonsen här