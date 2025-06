OnePlus Nord CE3 lite 128gb

Säljer telefonen då den inte föll mig i smaken, sparsamt använd och med skal på sedan dag 1.

Kartong, laddare (60w) och kabel följer med.

Telefonen laddar fullt på ca 40 minuter med laddaren.

Kan säkert finnas något märke på den, men isåfall obetydligt.

Specs

https://www.oneplus.com/se/nord-ce-3-lite-5g

Min är den blå/grå varianten.

1000 pix eller bud

Tar mig rätten att välja köpare etc etc etc

