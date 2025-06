Sonen råkade ut för gröna horisontella linjer i spejsigt mönster under natten, testat en annan utgång och en annan skärm med samma fel.

Han har (hade) ett 2070 super. Kör mycket GTA V online, Fortnite osv.

Vad är bra prestanda per krona som i vart fall inte är sämre än det han hade? Vill hålla det under 5000, gärna under 4000.