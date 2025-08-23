Forum Datorkomponenter Chassin och nätaggregat Tråd

Räcker 850W eller bör jag satsa på 1000W?

1
Medlem

Räcker 850W eller bör jag satsa på 1000W?

Som rubriken lyder - är jag dumsnål om jag går på 850W?

Planerat bygge:

Intel Ultra 7 265K
RTX 5070 Ti

4 klassiska hårddiskar WD 4-8 Tb styck
Ett par M.2

Luftkylning i Lian Li Lancool 3.

Jag har fått för mig att 850W borde räcka men är det på gränsen eller är det gott om "buffert"?

Ingen överklockning eller liknande är aktuell. Inga spel, endast videoredigering och fotoredigering.

Medlem

850w räcker, men hur stor är prisskillnaden på aggen? kan va värt om framtids säkra om det inte är dunder stor prisskillnad

Medlem
Ja, det var lite så jag funderade. Skillnaden är kanske 500 spänn. Men många bäckar små...

Medlem
Jag hade personligen lagt till 500 spänn, men beror helt på hur din budget ser ut

Säg såhär. Brukar du köra dem bästa/kraftfullaste delarna när du uppgraderar datorn så kör på 1000w, brukar du köra på mellan/hög segment så kör på 850w.

Medlem
Brukar snarare köra mellan/hög. Det är så lätt att trilla i samma grop för varje komponent...bara liiite mer så får jag en bättre 😅

Medlem

850w är godkänt med god marginal för framtida uppdateringar inom det övre mellansegmentet.

Medlem

Jag körde datorn i signatur utan problem med ett Corsair 850W under två dagar medans jag väntade på mitt nya 1500W.
Fungerade utan några som helst problem, så din dator bör det vara hur lugnt som helst med så länge du inte har dålig kvalitet på nätagget.

Medlem
Och att jag kommer att köra 4 hårddiskar och ett par SSD plus M.2 ändrar inte det?
Tänkte inte köpa lågbudget, blir 850W kvalitet i så fall.

Medlem
körde 6 hårddiskar (2 av dessa va ssd), cpu, gpu, 8 case fans och aio kylare med 750w skulle gissa att du klarar dig på 850 ^^

Medlem

Intel Ultra 7 Processor 265K har TDP på 125W med max på 250W.

RTX 5070 Ti har TDP på 300W.

Om du skulle maxa bägge till 100%, vilket utan maxat stress test aldrig kommer komma upp i det, så är max för dem båda = 250 + 300 = 550W. Lägg till lite av det du sade, kanske 650W max.

Nu talar vi om absolut maxat full system belastning, vilket i princip aldrig kommer ske och trots detta finns det ytterligare 200W tillgodo. Därmed är 850W mer än tillräckligt.

Nu är givetvis TDP inte renodlat allting när det kommer till strömförbrukning osv, är flera andra faktorer som spelar in. Dock för att få ett bra helhetsperspektiv på det hela, med en bra "ballpark" så fungerar detta bra nog.

En kvalitativ PSU kommer också klara av "transient spikes" orsakade av komponenterna.

Medlem
Du klarar dig på ett 750w psu

1
