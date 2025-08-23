Räcker 850W eller bör jag satsa på 1000W?

Som rubriken lyder - är jag dumsnål om jag går på 850W?

Planerat bygge:

Intel Ultra 7 265K

RTX 5070 Ti

4 klassiska hårddiskar WD 4-8 Tb styck

Ett par M.2

Luftkylning i Lian Li Lancool 3.

Jag har fått för mig att 850W borde räcka men är det på gränsen eller är det gott om "buffert"?

Ingen överklockning eller liknande är aktuell. Inga spel, endast videoredigering och fotoredigering.