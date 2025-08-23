Forum Övrigt Feedback till SweClockers Tråd

Nestad vy i forumtrådar

Medlem

Nestad vy i forumtrådar

Hej.

Kan man göra något för att få Sweclockers forum att visa nestade svar? (Alltså en tekniskt nestad vy, t.ex. som reddit och youtube)
-- Finns det ex. någon plugin eller något script som kan göra detta?

Vore oerhört användbart att själv kunna välja vilka sidospår man vill snöa in sig på. (Att däremot se allt hela tiden i rak sjunkande följd är jobbigt när man vill "hålla tråden" i hjärnan. Den tråden bryts ofta pga. inlägg som inte hör till saken, eller är intressanta i sig, men inte det man är ute efter just då.)

Jag saknar möjligheten att effektivt kunna följa ett ämne i forumet. Reddit och Youtube är inte dem optimalaste exemplen, men de är exempel iallafall. En annan/modernare variant än deras kanske vore bättre. Men att bara ha alla inläggen rakt upp och ner efter varandra - som på Sweclockers, särskilt i Diskussionstråden för fyndtrådarna, gör att det snabbt blir oöverskådligt... Intresset falnar, fokus efter en arbetsdag el. liknande försvinner snabbare. (Vet dock inte om detta gäller alla längre trådar på forumet.)

Man tappar "tråden" trots att man är mitt i den.

Mvh. AC

Medlem
Personligen avskyr jag trådade forum. Det blir oerhört rörigt när folk svarar parallellt utan att ta hänsyn till annat som skrivits. Reddit är ju en mardröm just pga det.
Dessutom blir det helknas när man blandar (som ofta var möjligt i äldre forummotorer, typ sent 90-tal och tidigt 00-tal) där en del läser och svarar i trådad vy och andra läser och svarar i platt vy, så det blir ännu värre kaos.

Medlem

Tänkte inte på att man kan skapa omröstningar. Hoppas försöket ovan blev någorlunda dugligt.

Medlem
Jo, jag förstår den tanken också. Reddit är inte en favorit för mig på den punkten heller, men det blir lite mer ordning (med betoning på lite). Youtube... oh boy. Tja, det beror helt på vilken typ av video/kanal och tittare. Är ju kopiöst jobbigt ibland att hitta nått vettigt bland kommentarerna där. Men så finns det vissa videor där en större del av kommentarerna tillför vettig info. Å det är ju riktigt trevligt att läsa, och läsa sig vidare. (Kanske inbillar mig det, men det kan vara just praktiska och fakta-liknande videor, typ snickeri- eller elektronik-tips.)

Du har helt klart en poäng i att det inte ska bli rörigare med knepiga, hoppiga parallell-svar utan att kommentatorerna hängt med i resonemanget som förs. Nånstans har jag sett en bättre modell, men kan verkligen inte minnas var det var. (Kan bero på att de som skrev körde efter samma svars-principer innan de svarade och det i sig ledde till hög läsbarhet, men minns inte.)

Medlem
Jag ser inte Youtube som ett diskussionsforum, och definitivt inte nånting jag läser för att hitta information, utan mer för att läsa roliga observationer från andra. Där jag brukar kolla är det ytterst sällan kommentarer ens har ett svar, och så gott som aldrig mer än 2-3. Blir liksom aldrig rörigt av det skälet. Sen kan ju 70-80 % av kommentarerna vara i stort sett samma sak, med lite olika formuleringar ibland...

