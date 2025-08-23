Vad är den värd?
-Operativsystem: Windows 10 Pro, helt ny installation, inte registrerat på någon användare
-Moderkort: ASUS P8Z77-V Deluxe
-Processor: Intel i7-3770K
-RAM: 16 GB HyperX-minnen
-Grafikkort: Palit GTX 970
-Kylning: Corsair vattenkylning
-Lagringsenhet: 120 GB Samsung SSD
-Chassi: Antec P193
-Optisk enhet: DVD-spelare
Skärm och 3D:
-Skärm: Acer 24" 3D-skärm, 120 Hz s
-Nvidia 3D-glasögon
Tillbehör:
-Gamepads: 2 st – en USB och en trådlös
-Ratt: Logitech Formula Vibration Feedback med pedaler
-Mus: Ny gamingmus som kostade 300
-Hörlurar: Nya gaminghörlurar som kostade 400
-Tangentbord: enkelt Logitech
-Musmatta: Piranha musmatta
Spel :
-The Sims Medieval Samlarutgåva (inplastad)
-Battlefield 2: Special Forces Expansion Pack (oanvänt)
-The Sims Medieval (inplastad)
-Battlefield 2 (oanvänt)
-Battlefield: Bad Company 2 (oanvänt)
-Dragon Age: Awakening (inplastad)
-Dirt 3 (oanvänt)
-Need for Speed: Most Wanted (inplastad)
-Vancouver 2010 (oanvänt)
-Driver: San Francisco (oanvänt)
-Tom Clancy's H.A.W.X. (oanvänt)
-KartRacer (oanvänt)
-Need for Speed: Undercover (EA Value Games) (oanvänt)
-Best of Call of Duty: Deluxe Edition (inplastad)
-Assassin's Creed (oanvänt)
-The Sims 2 (oanvänt)
-Battlefield 2142 (Deluxe Edition) (inplastad)
-Mass Effect (EA Value Games) (oanvänt)
Den är värd mer att sälja än att köpa främst pga. att vissa betalar överpris på gamla delar. Fast det förutsätter nog att man säljer delarna enskilt tror jag.
P8Z77-V ~ 200 kr
i7-3770K ~ 400kr
16 GB ddr3 ~ 200kr
GTX 970 ~ 200kr
Vattenkylning? ~ 50kr?
120 GB SSD ~ 80kr
Antec P193 ~ 100kr
PSU ~ 100kr
DVD-spelare ~ 50kr
~1380kr för datorn. Det ska noteras att jag sett vissa liknande delar sälja för ännu högre den senaste månaden på Tradera, samtidigt är det ingen garanti men 1000kr ifall du säljer hela datorn på en gång tror jag är rimligt.
Acer 24" ~ 400kr
Resten har jag ingen aning men skulle inte tro mycket. Speciellt inte PC-spel.
Ska du sälja PC-spelen, om det är fysiska utgåvor, skulle jag nog pröva Tradera eller några specifika retro pc-spel sidor på Facebook typ. Finns alltid samlare som köper sånt som gemene man är ointresserad av.
Brukade sälja Bluray (och DVDs) på Tradera för några år sen och blev chockad av vad vissa filmer gick för haha
