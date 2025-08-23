Vad är den värd?

Den är värd mer att sälja än att köpa främst pga. att vissa betalar överpris på gamla delar. Fast det förutsätter nog att man säljer delarna enskilt tror jag.

P8Z77-V ~ 200 kr

i7-3770K ~ 400kr

16 GB ddr3 ~ 200kr

GTX 970 ~ 200kr

Vattenkylning? ~ 50kr?

120 GB SSD ~ 80kr

Antec P193 ~ 100kr

PSU ~ 100kr

DVD-spelare ~ 50kr

~1380kr för datorn. Det ska noteras att jag sett vissa liknande delar sälja för ännu högre den senaste månaden på Tradera, samtidigt är det ingen garanti men 1000kr ifall du säljer hela datorn på en gång tror jag är rimligt.

Acer 24" ~ 400kr

Resten har jag ingen aning men skulle inte tro mycket. Speciellt inte PC-spel.