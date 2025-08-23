AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer II 420 | Corsair Vengeance 32GB 6000Mhz CL30 | Kingston Fury Renegade 2TB | Kingston KC3000 4TB | ASUS ROG STRIX B650E-F Gaming WIFI | ASUS RTX 5090 TUF Gaming | Corsair HX1200i | Fractal Design Torrent Solid Black | 6x Noctua NF-A14x25 G2 PWM
Ny speldator för olika MMO, budget ~20 000 kr
CPU: AMD Ryzen 7 9800x3D | GPU: Asus Prime 5070 Ti OC | Mobo: Asus ROG Strix B650E-F | RAM: 32GB Kingston FURY Beast 6000MHz CL30 | M.2 2 x Kingston FURY Renegade 2TB | SSD: Samsung 860 EVO 1TB | PSU: Phanteks AMP GH 850W ATX 3.1 | Kylare: Thermalright Peerless Assassin 120 SE | Chassi: Lian Li LANCOOL 216 RGB | Monitor: Lenovo Legion Y27q-20 | Tangentbord: Mountain Everest Max MX Brown | Mus: Glorious PC Gaming Race Model I | Hörlurar: Sennheiser HD 560S
Chassie Louqe Ghost S1 MKIII Limestone, Moderkort Gigabyte B550I AORUS PRO AX, RAM minnen G.SKill Trident Z Neo RGB 32GB, CPU AMD Ryzen 7 5800X, KylareNoctua Ghost S1 Edition, GPU Powercolor Radeon RX 6800 16GB, Systemdisk Samsung 970 EVO Plus series 500GB M.2, Sel/programdisk SSD 2x Samsung 850 EVO 120/500 GB, PSU Corsair sf750w, Skärm Philips Evnia OLED 32M2N8900 240 hz, Mus Logitech g603 wireless gamingmouse, Tangentbord Logitech g613 wireless gaming keyboard