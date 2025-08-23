Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Ny speldator för olika MMO, budget ~20 000 kr

Ny speldator för olika MMO, budget ~20 000 kr

Hej!

Jag funderar på att uppgradera min dator då jag främst spelar World of Warcraft, Star Wars: The Old Republic men även Dota 2 och Marvel Rivals. Jag jobbar också en del med Office-program på samma dator. Jag kör idag:

  1. Intel i7-6700K

  2. Nvidia GTX 1080 Ti

  3. 32 GB DDR4 RAM

  4. Gigabyte Z170N-Gaming 5

Jag har 3 skärmar som jag inte planerar att byta ut, (2 2560x1440 + 1 3440x1440 som primär för gaming/arbete), om jag förstår det rätt påverkar inte antalet aktiva skärmar prestanda då jag mestadels använder dem för discord/youtube/netflix/spotify eller statistik/webbläsare.

Budget: cirka 20 000 kr, kan gå upp mot 23–25k om det är värt det. Jag köper gärna delarna från t.ex. Inet och låter dem bygga ihop allt, jag har ingen brådska utan klarar mig på nuvarande dator men vill gärna uppgradera nån gång innan året är slut.

Förslag jag fått hittills:
CPU: Ryzen 7 7800X3D, vilken ska vara bra för CPU-tunga spel?
GPU: ?
RAM: 32 GB
Moderkort: B650 (WiFi)
SSD: 2TB
PSU: Corsair RM850e (ATX 3.0)?
Chassi: Fractal North (XL?)
Kylare: Noctua NF-A12 eller A14?

Jag vill ha en stabil, tyst och framtidssäker dator som klarar wow/swtor riktigt bra men också ger bra prestanda i nya titlar.
Tar tacksamt emot tips och synpunkter på ovanstående delar, jag kan inget om ämnet så har mest diskturat med dem jag spelar med, samt om ni tycker något bör bytas ut eller om det finns bättre alternativ i prisklassen!

https://www.inet.se/lista/1uIsY/dator

Valt minnen som finns med på QVL listan över testade för moderkortet.
Mer framtiddsäkert PSU och moderkort med PCIE 5.0 för grafikkortet.
Bättre och tystare CPU kylare.
Mycket högre specad tålighet på SSDn.
Något bättre CPU som håller lite längre och är lättare att kyla än 7800X3D pga ombytt plats på cachen i förhållande till cpu kärnorna.

Om du nu inte har någon brådska så tycker jag det kan va värt att vänta 3 månader till Black Friday. Inet brukar ha gratis montering då och bra med reor på delar.

Tack för era förslag, det är lite svårt för mig som inte är speciellt insatt att analysera skillnaderna men jag ska kika på de komponenter som ni föreslått

Skrivet av Beijing:

Om du nu inte har någon brådska så tycker jag det kan va värt att vänta 3 månader till Black Friday. Inet brukar ha gratis montering då och bra med reor på delar.

Jag funderade på det och det är sannolikt vad jag kommer göra också för att kunna spendera lika mycket men få bättre delar som är på rabatt, men ville se över vilka komponenter som jag ska ha på min radar inför reorna. Gratis montering är såklart en stor fördel.

Skrivet av Flottisten:

Tack för era förslag, det är lite svårt för mig som inte är speciellt insatt att analysera skillnaderna men jag ska kika på de komponenter som ni föreslått

Jag funderade på det och det är sannolikt vad jag kommer göra också för att kunna spendera lika mycket men få bättre delar som är på rabatt, men ville se över vilka komponenter som jag ska ha på min radar inför reorna. Gratis montering är såklart en stor fördel.

Uppdaterade mitt förslag med motivation för valen.

Historiskt har WoW haft lite problem med AMD grafikkort, i alla fall vad jag har hört. Kanske kan vara värt att gå på ett RTX 5070ti istället. Det presterar likvärdigt med RX9070XT men är något dyrare

Skrivet av Vilsten:

Historiskt har WoW haft lite problem med AMD grafikkort, i alla fall vad jag har hört. Kanske kan vara värt att gå på ett RTX 5070ti istället. Det presterar likvärdigt med RX9070XT men är något dyrare

Historiskt har Nvidia haft problem med WoW med, men idag fungerar båda tillverkarnas kort utmärkt.

