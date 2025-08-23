Laptop 1500kr till ensamstående kvinna

Hej!
Hjälper sambons väninna med att köpa en dator. Hon har det tight ekonomiskt så budgeten är ganska hårt satt.
Tänker en i7 7e eller 8e gen intel med 16gb ram bör räcka. Helst 15 tum.
Hojta om du har något.
Jag har denna kvar om det är av intresse. Det är dock gen 6(?). Dålig koll på intels cpu'er...
https://www.sweclockers.com/marknad/234131-intressekoll-aldre...
Har en Dell latitude 7400 i7 gen8, 16gb, 256gb 14" färg: silver/rostfri. Bra skick men den har tyvärr coilwhine när den laddas vilket är rätt vanligt på den modellen.
Har denna: https://www.acer.com/se-sv/support/product-support/A515-57/NX...
Reservdator, så oerhört lite använd. Med skönhetsfläckar, märken.
Hej! Avstår denna, lite för klumpig. Tack ändå 🙂
Hur illa är ljudet? Går det att få en ljudupptagning?
Funkar i Övrigt bra annars? Inga repor eller så på skärmen?
Ang. Dell; jag är bara nyfiken på om oljudet kommer från laddaren eller datorn. Låter det illa om laddaren går den ju att byta
Byt namn på Nvidia till NvidAI
Skärmen är felfri vilket även funktionen är. Det är på tangentbordet samt locket som märkena finns. 3 små på bordet en repa på locket. Inget gravt men ändock synbart.
Inköpt 221029. Kommer inte ihåg vad den kostade, men över 10 var det. Den uppgiften kan du nog få verifierad på nätet.
Jag har provat med original laddaren och en annan usbc och det är mer eller mindre samma ljud, kan försöka spela in något ikväll.
PM
Ja! Ta reda på vart ljudet verkligen kommer från som tidigare nämnt inget under användning?
Så länge laddaren är inkopplad så låter det. Inte när den används på batteri.
