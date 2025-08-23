Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Laptop 1500kr till ensamstående kvinna

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Laptop 1500kr till ensamstående kvinna

Hej!

Hjälper sambons väninna med att köpa en dator. Hon har det tight ekonomiskt så budgeten är ganska hårt satt.

Tänker en i7 7e eller 8e gen intel med 16gb ram bör räcka. Helst 15 tum.

Hojta om du har något.

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag har denna kvar om det är av intresse. Det är dock gen 6(?). Dålig koll på intels cpu'er...

https://www.sweclockers.com/marknad/234131-intressekoll-aldre...

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av CreamyBanana:

Hej!

Hjälper sambons väninna med att köpa en dator. Hon har det tight ekonomiskt så budgeten är ganska hårt satt.

Tänker en i7 7e eller 8e gen intel med 16gb ram bör räcka. Helst 15 tum.

Hojta om du har något.

Läs hela annonsen här

Gå till inlägget

Har en Dell latitude 7400 i7 gen8, 16gb, 256gb 14" färg: silver/rostfri. Bra skick men den har tyvärr coilwhine när den laddas vilket är rätt vanligt på den modellen.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av CreamyBanana:

Hej!

Hjälper sambons väninna med att köpa en dator. Hon har det tight ekonomiskt så budgeten är ganska hårt satt.

Tänker en i7 7e eller 8e gen intel med 16gb ram bör räcka. Helst 15 tum.

Hojta om du har något.

Läs hela annonsen här

Gå till inlägget

Har denna: https://www.acer.com/se-sv/support/product-support/A515-57/NX...

Reservdator, så oerhört lite använd. Med skönhetsfläckar, märken.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av firmabilen:

Jag har denna kvar om det är av intresse. Det är dock gen 6(?). Dålig koll på intels cpu'er...

https://www.sweclockers.com/marknad/234131-intressekoll-aldre...

Gå till inlägget

Hej! Avstår denna, lite för klumpig. Tack ändå 🙂

Skrivet av [Qvist]:

Har en Dell latitude 7400 i7 gen8, 16gb, 256gb 14" färg: silver/rostfri. Bra skick men den har tyvärr coilwhine när den laddas vilket är rätt vanligt på den modellen.

Gå till inlägget

Hur illa är ljudet? Går det att få en ljudupptagning?

Skrivet av pchb1:

Har denna: https://www.acer.com/se-sv/support/product-support/A515-57/NX...

Reservdator, så oerhört lite använd. Med skönhetsfläckar, märken.

Gå till inlägget

Funkar i Övrigt bra annars? Inga repor eller så på skärmen?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av [Qvist]:

Har en Dell latitude 7400 i7 gen8, 16gb, 256gb 14" färg: silver/rostfri. Bra skick men den har tyvärr coilwhine när den laddas vilket är rätt vanligt på den modellen.

Gå till inlägget

Ang. Dell; jag är bara nyfiken på om oljudet kommer från laddaren eller datorn. Låter det illa om laddaren går den ju att byta

Visa signatur

Byt namn på Nvidia till NvidAI

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av CreamyBanana:

Funkar i Övrigt bra annars? Inga repor eller så på skärmen?

Gå till inlägget

Skärmen är felfri vilket även funktionen är. Det är på tangentbordet samt locket som märkena finns. 3 små på bordet en repa på locket. Inget gravt men ändock synbart.

Inköpt 221029. Kommer inte ihåg vad den kostade, men över 10 var det. Den uppgiften kan du nog få verifierad på nätet.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Patrik356b:

Ang. Dell; jag är bara nyfiken på om oljudet kommer från laddaren eller datorn. Låter det illa om laddaren går den ju att byta

Gå till inlägget

Jag har provat med original laddaren och en annan usbc och det är mer eller mindre samma ljud, kan försöka spela in något ikväll.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av pchb1:

Skärmen är felfri vilket även funktionen är. Det är på tangentbordet samt locket som märkena finns. 3 små på bordet en repa på locket. Inget gravt men ändock synbart.

Inköpt 221029. Kommer inte ihåg vad den kostade, men över 10 var det. Den uppgiften kan du nog få verifierad på nätet.

Gå till inlägget

PM

Skrivet av [Qvist]:

Jag har provat med original laddaren och en annan usbc och det är mer eller mindre samma ljud, kan försöka spela in något ikväll.

Gå till inlägget

Ja! Ta reda på vart ljudet verkligen kommer från som tidigare nämnt inget under användning?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av CreamyBanana:

PM

Ja! Ta reda på vart ljudet verkligen kommer från som tidigare nämnt inget under användning?

Gå till inlägget

Så länge laddaren är inkopplad så låter det. Inte när den används på batteri.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar