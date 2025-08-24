Hitta ersättare till laptop fläkt 6-31-P7753-100

Min fläkt till mitt grafikkort i min gamla laptop (webhallen config med 1080) har börjat skramla. Jag har monterat isär den, inget som är löst, inget som skaver, det enda det kan vara är själva motorn i den som börjar ge upp.

Modellen heter 6-31-P7753-100 ADDA, AB08212HX190300. 12V, 0,5A, 17 blad i fläkten. Hittar inga som har den i lager, förutom typ AliExpress vilket känns tveksamt att köpa datorkomponenter ifrån....

Någon som har tips, antingen var jag kan hitta likadan eller en nyare modell i samma utformning? Behöver ha samma mått pga laptop så har noll marginal.