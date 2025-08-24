- Registrerad
- Apr 2025
Skuldebrev och preskription
Försöker hjälpa en person som inte vet hur hen ska agera.
För 10 år sedan köptes ett fritidshus där person A gick in med nästan hela beloppet. Trots det skrevs huset på person B eftersom A inte ville att hens pension skulle påverkas i hemlandet. Person A var alltså bosatt och skatteskyldig i ett grannland.
I samband med pandemin dog relationen ut. Nu har person B fått rekommenderat brev från en advokat som sköter As dödsbo. Skuldebrevet som uppvisas är inte det senaste som skrevs med två bevittningar utan endast ett där A och B skrev på, utan vittnen eller datum. A ville ha bevittnat så nya skrevs. Detta ligger troligen hos en anhörig som skötte As papper (A ville tydligen inte att sitt enda barn skulle ärva nått). Nu verkar det som att A aldrig slängde det första utan det är det som har hittats i bostaden.
Vad ska B göra? Bara betala? B mejlade och bad om det sista som B också har fast ej påskrivet, mer än att det står vilka som bevittnade och att A har påskriften. Advokaten ignorerar och hotar med driva in det via Kronofogden.
Det har gått 10 år men med tanke på hur advokaten svarar känns det som att det inte kommer att accepteras. Frågan är hur man bevisar att 10 år har passerat då inget datum står på skuldebrevet men husköpet gjordes för över 10 år sedan nu. Det står alltså datum på senaste skuldebrevet men inte på den som uppvisas. B har även ett annat skuldebrev som skrevs däremellan som är påskrivet med datum och bevittnat av Bs barn samt en utomstående.
B vill inte driva det vidare och riskera att behöva betala mer än skulden. Vilka möjligheter har B och vad är det som gäller?