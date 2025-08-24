Skuldebrev och preskription

Skrivet av beejac: Advokater har ofta en hårdförd ton. Det är därför bra om personen skaffar ett ombud som sköter kommunikationen åt hen. Kontakta två tre styckna och fråga om de har möjlighet till ett kostnadsfritt rådgivande möte så kan ni utgå från det. Gå till inlägget

Ombud? Betyder det advokat och/eller jurist? Bra idé att fråga 2-3 st och be om kostnadsfritt rådgivande möte. Mer tidsfristen som stressar även om jag förstår att det är hårt tonläge så känner man sig liten.

Skrivet av Mindfighter: Tips är att kolla med sitt försäkringsbolag, ingår rättsskydd i hemförsäkringen. Detta täcker inte alla typer av tvister, men arvstvister täcks så värt ett samtal och kolla om det skulle vara applicerbart i detta fall.

Trodde inte det ingick i Bs hemförsäkring men kollade igen och det kanske det gör ändå. Bäst att ringa och höra sig för.

Skrivet av zarkov: Ni verkar tro att kronofogden kommer knacka på dörren och påbörja en utmätning den 30/8, det är inte alls så det fungerar: Först och främst, bestrid kravet skriftligt och behåll en kopia. Advokaten försöker skrämmas med hotfullt språk och korta tidsgränser. Denne vet om att ett odaterat skuldebrev är mycket lite värt, särskilt som det finns andra med datum och vittnen. För det andra, även om advokaten i fråga går till fogden så kommer de först att höra av sig till din anhöriga och fråga hur ni ställer er till kravet. Bestrid igen så kommer de inte att göra något mer, varken betalningsanmärkning eller utmätning. Det är nu en civilrättslig fråga och upp till motparten att stämma er. Domstolen börjat med en förberedande förhandling där målet är att få till en uppgörelse, har ni inte redan tagit hjälp av en jurist är det mycket hög tid nu. Vägrar någon blir det tingsrättsförhandling och det är först när det finns en lagakraftvunnen dom som fogden ev gör en utmätning. Ett annat tips är att ringa Kronofogdemyndigheten, de är mycket hjälpsamma med att förklara hur processen går och vad man skall tänka på.

Vi tänker inte att Kronofogden kommer och knacka på dörren direkt men orolig för att det blir ytterligare kostnader. Blir det det även om man bestrider? Om B t.ex. väljer att betala än att gå till domstol, blir då summan högre än att betala den nu? Så kallad dröjsmålsränta? För det finns inget om ränta eller ens avbetalning eller betaldatum i skuldebrevet, utan det skrevs bara att pengarna ska in om något skulle hända långivaren.

Bra tips att även ringa Kronofogden och rådgöra.

Skrivet av KAD: Besittningar = bevittnande i TS? Som påpekat ovan så är helheten viktig och beskrivningen av situationen avgörande. Så det bör tas hjälp av en jurist. Den svenska Skuldebrevslagen 1936:81 är gammal, har ett underhållande språkbruk och säkert en massa prejudikat. Om det nu är den lagen som är tillämplig här. Innehållet i båda handlingarna lär vara av betydelse (det finns i den svenska lagstiftningen olika typer). Lagen är därmed hyfsat komplex. Det normala är att gäldenären B, den som är skyldig pengar, tar hand om skuldebrevet när skulden är fullt betald. Då förstör man rimligen handlingen. Vid delbetalning ser man till att datum och summa antecknas på handlingen. I den svenska lagen finns bestämmelse om var betalning ska erläggas om inget annat är avtalat, för att gäldenären ska kunna ta hand om brevet eller få delbetalningen påskriven. Se till att betalning inte görs utan att det händer den här gången. Läs paragrafen, den har en kul slutmening och följs av en ytterligare paragraf på samma tema. Om ett skuldebrev ska ersätta ett annat så är det förstås en form av betalning, varpå det första ska förstöras. Om det inte görs så finns det förstås risk att en advokat säger att det finns/fanns två olika skulder. Man får hoppas att lånebeloppet då också blivit utbetalt två gånger, vilket finns möjlighet att kivas om. Om advokaten ignorerar det andra skuldebrevet så kan det vara för att den skulden redan är betald och därmed är orelevant (och orginalet är förstört). Men det är här någonstans det verkliga kruxet är — är påskriften av det andra skuldebrevet en betalning av det första och är betalningen i så fall giltig? Det är mycket som är oklart i historien. Att bara acceptera och betala en gång till för ett hus man var tvungen att låna privat till låter märkligt. Att inte ta hjälp av vittnena på den andra signeringen är konstigt, de borde fatta vad som var syftet. Att inte förstöra orginalet vid signeringen av det nya avtalet låter som ett dyrt misstag, men fullt möjligt att borgenären A och vittnena lurade brallorna av gäldenären B. Att du inte redogör för hur betalning faktiskt skett (eller inte) av det andra skuldebrevet är väldigt märkligt och tyder på att du inte är insatt i ärendet. Det är förstås rimligt att ta reda på om A faktiskt är död eller inte, dvs att eventuell betalning görs till rätt person. Edit: Det tycks finnas en öppning att skriva ett mail till grannlandets pensionsmyndighet och fråga om hur pensionsutbetalningarna skulle påvetkats av hustransaktionen. Hänvisa till advokaten, hen blir säkert glad över att få reda ut det på dödsboets bekostnad…

Ja, bevittningar inte besittningar. Korrigerade.

Det har aldrig skett någon form av betalning. Att skuldebrevet skrevs om berodde på att de första egentligen var mer ett utkast enligt B och det första hade alltså inga bevittningar. A ville då ha bevittnat så det skrev om med två bevittningar (Bs barn och en utomstående) för att senare göras om igen med två andra utomstående bevittningar. Så innehållet är detsamma fast olika formuleringar med samma innebörd, skillnaden gäller främst bevittningar och att de skrev datum när de skrev på. Det första utkastet som nu används som "original" av advokaten är bara påskrivet av A och B utan datum för påskrift eller bevittningar.

Tror inte man skulle ljuga om As död men A är även borta från landets motsvarighet till typ Ratsit. Fast absolut, rent krasst kanske man skulle be om dödsattest men vi tror inte att det är felaktigt.

Det där men grannlandets Pensionsmyndighet har vi funderat på, även om det inte är vårt fokus. Finns kontanter undanstoppade också (även dessa för osynliggöra för staten), hos den anhörig som alltså ska ha senaste skuldebrevet. Problemet är att B inte kommer på vad hen heter mer än att det är brorsdottern. B har dock näst senaste skuldebrevet med två bevittningar (sitt barn och en utomstånede) med datum för påskrift.

Skrivet av Modellören: Allt värde och eventuella skulder sköter man om i dödsboet, Det bör också vara enda svaret till denna advokat utan något annat. Man kan anse att det är en otroligt dålig advokat som inte känner till detta Nämn inget om ett halvt hus eller något annat till den här dåliga "Advokaten" vad bara kort, "Ni får vända er till dödsbot" Ge honom inget som han kan använda mot er. ge honom inte något att gå på. Det kan vara så det är, han ringer för att fiska efter något det kanske inte är en advokat ens. låt därför dödsboet sköta alltihop. Ni har inge skyldighet att prata med honnom Ge bara det som svar på allt framöver till den här advokaten och andra som kontaktar er. Det finns ingen anledning att lägga tid på ammatör och folk som vill bråka om arvet, Låt det rättsliga göra det jobbet åt er. Jag kan gissa men först får man ju kolla på hur det såg ut när dom blev tillsammans när, dom gifte sig. När man är gift blir det ju lite som att ekonomin går ihop. Ekonomin är inte två personer utan ekonomin är gemensam i lagens mening. Det är därför man ofta skriver ekonomiska kontrakt vid äktenskap det är inte ovanligt att man gör så.

Så man kan börja redan där , hur såg det ut då när äktenskapet ingicks. i så fall ägs ju redan halva huset och den här tvisten handlar om andra halvan av huset. kan man reda ut det först i så fall så är det ju bra. Då är genast läget mycket bättre så långt. i så fall är halva huset säkrat om man säger så, då gäller en eventull tvist den andra halvan av huset så långt. Skuld kan ej läggas på er halva om den är er. Det går på dödbot och man skall veta att dödsbon är i Sverige kan aldrig gå minus.

Så man kan börja redan där , hur såg det ut då när äktenskapet ingicks. i så fall ägs ju redan halva huset och den här tvisten handlar om andra halvan av huset. kan man reda ut det först i så fall så är det ju bra. Då är genast läget mycket bättre så långt. i så fall är halva huset säkrat om man säger så, då gäller en eventull tvist den andra halvan av huset så långt. Skuld kan ej läggas på er halva om den är er. Det går på dödbot och man skall veta att dödsbon är i Sverige kan aldrig gå minus. Gå till inlägget

Tyvärr har B redan mejlat advokaten men främst då för att förklara att A inte avsåg att driva in skulden (tydligen sas det senast i telefonsamtal men det går ju inte att bevisa) och att B ville ha senaste skuldebrevet. B menar att om de inte kan uppvisa senaste skuldebrevet att A har gjort sig av med det och därmed inte vill att sitt barn ska ärva det. Nu vet jag inte om skuldebrevet påverkar laglotten men om den gör det det och det är laglotten som efterfrågas så ska det ju inte vara hela beloppet.

De var aldrig gifta eller sambos. De bodde på varsitt håll (särbos?), A i grannlandet och B här i Sverige. A ägde först ett annat fritidshus som A köpte när de träffades men då var inte B involverad i huset. Sen såldes det fritidshuset för att köpa ett annat som var närmare till A och det är då B blev skriven på huset.

Skrivet av Marke: Det finns garanterat något sorts köpeavtal/gåvoavtal angående fritidshuset, vem som betalade och vad etc. Det spelar ingen roll skulden togs för 10år sedan, eftersom det skrivits ny påminnelse med vittnen senare som du säger. Därav att låneinstitut skickar ut "påminnelser" för att förnya preskriptionen, de bryr sig inte om det når fram till gäldenären, de vill bara ha egna bevis på att de förnyat vilkoren. Därför preskiberas "aldrig" skulder.

Det finns ett skuldebrev och inget annat, utöver vanligt köpeavtal som alla har som köper ett hus. I skuldebrevet framgår det att A nästan betalade hela huset och att detta skulle återbetalas om något hände A, till As bankkonto i Sverige. Advokaten hänvisar nu till inbetalning till ett klientkonto i Danmark, inte samma alltså.

Det har inte skrivits nån påminnelse, allting skrevs under samma perioder. Det var egentligen inte olika skuldebrev utan mer utkast. Först skrevs ett, A var imte nöjd så ett nytt skrevs med bevittningar och sen ett till med andra bevittningar. Så det rör sig inte om påminnelser.

Detta gäller privatpersoner, inget låneinstitut. Så nej, inga påminnelser har skickats ut.