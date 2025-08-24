Ladda Macbook Air M4

Hej hallå

Efter ett långt liv med PC har jag plötsligt blivit otroligt sugen på en Macbook mini M4.

Min lilla undran är om man kan ladda den via USB-C eller om man är låst till magsafe för laddning?

Har ju vant mig vid att alla prylar laddas via USB-C och sådana har jag på alla platser där jag kan vilja ladda något...