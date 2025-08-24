Forum Datorer och system Apple Mac Tråd

Ladda Macbook Air M4

Medlem

Ladda Macbook Air M4

Hej hallå
Efter ett långt liv med PC har jag plötsligt blivit otroligt sugen på en Macbook mini M4.

Min lilla undran är om man kan ladda den via USB-C eller om man är låst till magsafe för laddning?
Har ju vant mig vid att alla prylar laddas via USB-C och sådana har jag på alla platser där jag kan vilja ladda något...

Medlem

Apples laptop går att ladda via USB type-C portarna också.

Visa signatur

Primär maskin: iPad Pro 12,9tum 2022 med Magic Keyboard.
Sekundär maskin: Ryzen 9 5950x, Radeon 7900 XTX, 32GB RAM ECC, monitor: OLED42C24LA
3st NUC 9 Pro Kit - NUC9VXQNX Ubuntu server för diverse.
PSN ID:iller Xbox live:illerG Wii U:illerG Switch:iller

Medlem
Du kan ladda den via usb-c oxå, magsafe sladden har en usb-c kontakt i andra ändan och använder en vanlig usb-c laddare.

Medlem

Bara för att vara tydlig:
Det finns ingen modell som heter Macbook mini, men däremot en stationär minidator som heter Mac mini. Den kan inte få ström via USB-C. (Även om det hade varit väldigt praktiskt att kunna göra det, t.ex. med powerbank som billig UPS.)
Eftersom du skriver ”laddas” antar jag att du menar Macbook Air eller Pro, och då är det precis som @iller skriver så att alla Apples bärbara kan laddas med USB-C.

Visa signatur

Dator: Ja
Telefon: Ja

Medlem

Tack för alla svar!
Jo, jag menade ju Macbook Air som alla förstod.
Jag var väl ganska trygg ändå med att det fungerar att ladda via USB men kände att det är bäst att fråga innan jag eldar upp 50% av portarna...

Medlem
Jag har fått känslan av att enda säkra sättet att ladda USB-C-enheter i allmänhet är att antingen använda en USB-A-till-USB-C-sladd med en USB-A-laddare, eller att använda laddaren och sladden som följde med enheten. Det verkar finnas alldeles för många konstiga USB-C-laddare och USB-C-till-USB-C-sladdar och även USB-C-enheter som inte följer standarden som gör att det inte funkar eller att något går sönder.

Medlem
Jag laddar alla mina MacBooks med valfri USB-C-laddare här och har aldrig råkat ut för något problem. Min favorit är en gammal Dell-laddare på 45W

Skrivet av trudelutt:

Jag har fått känslan av att enda säkra sättet att ladda USB-C-enheter i allmänhet är att antingen använda en USB-A-till-USB-C-sladd med en USB-A-laddare, eller att använda laddaren och sladden som följde med enheten.

Tänkte du inte på mobiltelefoner nu? Det är svårt att hitta en USB-A-laddare kraftfull nog för att ladda en laptop, även om just min gamla MacBook Air M1 gick att nödladda med en iPad-laddare.

Datavetare
Du kan ladda via alla USB-portar.

På MBA lär det egentligen vara någon större vinst att ladda via mag-safe då det är samma kapacitet på alla portar. M1-generationen av MBA hade inte ens MagSafe.

På MBP går det också att ladda USB-portarna, innan M4-serien kunde MagSafe ta mer kraft (140 W mot 100 W) men nu går det att ladda med upp till 140 W oavsett port.

Reser jag tar jag ofta bara med 20 W laddaren till min Ipad Air. Det räcker för att ladda en 16" MBP fullt över natten och räcker även att jobba med då datorn kompenserar med batteriet när 20 W inte är tillräckligt

Visa signatur

Care About Your Craft: Why spend your life developing software unless you care about doing it well? - The Pragmatic Programmer

Medlem

Jag laddar min MacBook Air M4 främst via USB-C-porten. Min skärm har 65W power delivery via USB-C samtidigt som den används för videoöverföring. Klockrent att bara behöva en kabel.

Visa signatur

En av två halvor i spelpodcasten Gejma. 🎮

Medlem
Skrivet av trudelutt:

Jag har fått känslan av att enda säkra sättet att ladda USB-C-enheter i allmänhet är att antingen använda en USB-A-till-USB-C-sladd med en USB-A-laddare, eller att använda laddaren och sladden som följde med enheten. Det verkar finnas alldeles för många konstiga USB-C-laddare och USB-C-till-USB-C-sladdar och även USB-C-enheter som inte följer standarden som gör att det inte funkar eller att något går sönder.

Jag har en macbook pro M1 sedan 2022 som jag mest använt som stationär och laddat med allsköns USB-C laddare, från 60w - 200w, deltaco, belkin, ugreen och satechi. Efter nu exakt 3 år är batterihälsan fortfarande 100%, den är så intelligent att den slutar ladda vid 80%. Ungefär 1 gång per månad kör den upp laddningen till 100%. Jag är lätt impad.

Visa signatur

Apple:
MacBook Pro M1 14" 2021, 10/16 core, 16 RAM, 1TB SSD.
PC:
Moderkort: ASUS ROG STRIX X670E-F Gaming Wifi | CPU: AMD Ryzen 7800X3D | CPU-kylare: Noctua NH-D15S | RAM: G.Skill 6000 CL30 2x16 Gb | GPU: MSI RTX 4090 Gaming X Trio | SSD: Crucial T700 2TB + Samsung 9100 Pro 4 Tb | PSU: Corsair RM850 | Chassi: Fractal Design Torrent | Skärm: Samsung Odyssey G9 | Tangentbord: Corsair K70 RGB Mk.2 MX Speed | Mus: Logitech G604

