NH-D15 ihop med 9950X3D extremt varm,Kan ej utföra tyngre belastningar.

NH-D15 ihop med 9950X3D extremt varm,Kan ej utföra tyngre belastningar.

Hej
Är en gammal medlem här men med borttappat konto, Trevligt att vara tillbaks men kunde vara i ett bättre syfte!
Hur som helst så hoppas jag att det finns någon som har svar på vad som kan vara fel på mitt nyaste bygge.

Jag köpte en AMD 9950X3D ihop med en Noctua D15 då det stod att denna kylare skulle klara nya AM5 plattformen.
Det jag reagerade över i installationsmanualen var att nya AM5 9000 inte var nämnd men det kanske spelar mindre roll jag vet inte?

Hur som helst så fungerar allt klockrent förutom just CPU temperaturen som går i taken för minsta lilla!

Jag har gjort som det står i manualen att sätta fästena offset för AM5, För AM4 skulle fästena sitta på std position.
Jag ligger på 50-55 grader idle och lite belastning går fläktarna på fullt och kliver upp mot 90 grader + innan jag stänger av det som belastar processorn.

Vad kan vara fel? Jag har inte ens vågat starta något som verkligen skulle belasta cpun

Datorn ifråga..
Asus prime 5080
MSI MAG X870E Tomahawk
G.Skill 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 Trident
Noctua NH-D15
AMD Ryzen 9 9950X3D 4. 3GHz 144MB
Lian Li LANCOOL III Svart RGB
Samsung 9100 PRO M.2 NVMe Gen5 2TB
Samsung 990 PRO M.2 NVMe SSD 4TB

//R

TDP kylare 165w, CPU 170w. Kanske borde varit en fläskigare kylare?
Annars det gamla vanliga, är kylplatta applicerad korrekt? Kylare ordentligt monterad?
Eventuell skyddsplats på kylare borttagen?

Enligt Noctua ska det finnas marginaler

https://ncc.noctua.at/cpus/model/AMD-Ryzen-9-9950X3D-1864

Tyvärr är DH-15 får låg i TDP mot vad din CPU drar ut, som ovan skrev 165TDW och CPU ger min 170TDW, sikta på 200 - 250 hos en kylare så har du lite svängrum och den kommer klarar att klocka sig lite

Visa signatur

Ryzen 7 9800X3D, Asrock B850M Pro rs wifi, 64GB ddr5,
Crucial T700 2TB, Win11, RM850, Radeon 6800 XT.

Var hittar ni siffrorna för 165 W för D15? Det lär inte stämma. (Noctua själva publicerar inga TDP-siffror, och det låter för lågt för deras f.d. flaggskepp.)

Framför allt klarar den förstås av att hålla processorn under 90 C om det bara är lätt belastning som gäller.

Visa signatur

Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS

Även om det är för låg tdp, så skall den inte slå i taket för minsta lilla. Börja med felsökning enligt vad danneee föreslår.

Låter som en miss i monteringen, dvs kylare/pasta inte korrekt applicerad. Jag hade monterat av kylaren igen och kolla hur kylarpastan spridit sig. finns risk att kylaren suttit snett.
Har inte mer kylarpasta / rengöringskit, köp det först.

Visa signatur

They say a little knowledge is a dangerous thing, but it's not one half so bad as a lot of ignorance
- Terry Pratchett
_____________________________

Oj man hinner knappt vända sig om så har man massor av svar.
Okej jag misstänker att jag köpt fel typ av kylare.Stressar den nu i Cinebench och den stannar faktiskt på runt 85 grader men båda cpu fläktarna går på 100% så det är ingen behaglig upplevelse.

Tusen tack allihopa!

Skrivet av Cove:

Även om det är för låg tdp, så skall den inte slå i taket för minsta lilla. Börja med felsökning enligt vad danneee föreslår.

Låter som en miss i monteringen, dvs kylare/pasta inte korrekt applicerad. Jag hade monterat av kylaren igen och kolla hur kylarpastan spridit sig. finns risk att kylaren suttit snett.
Har inte mer kylarpasta / rengöringskit, köp det först.

Ja jag ska kolla igen! Tackar!,

Kylaren sitter offset mot själva värmespridaren.Den sitter mer mot ena kanten vilket jag kan tycka är lite märkligt men det är så det står att jag ska montera den

Kolla även så det inte är nån automatisk överklockning som körs i bios/uefi

Skrivet av Sidewinder999:

Ja jag ska kolla igen! Tackar!,

Kylaren sitter offset mot själva värmespridaren.Den sitter mer mot ena kanten vilket jag kan tycka är lite märkligt men det är så det står att jag ska montera den

Offset kanske inte gäller just din CPU? Min X3D skulle monteras med offset men din är en värre variant som kanske mår bra av mer kontakt?

Skrivet av Charles Finley:

Kolla även så det inte är nån automatisk överklockning som körs i bios/uefi

Hm undrar om det kan vara något . Full belastning över 5.5ghz - 5,7ghz på alla kärnor?

Skrivet av Sidewinder999:

Ja jag ska kolla igen! Tackar!,

Kylaren sitter offset mot själva värmespridaren.Den sitter mer mot ena kanten vilket jag kan tycka är lite märkligt men det är så det står att jag ska montera den

Fundering: har du dubbelkollat att den sitter offset åt ”rätt håll”? Man kanske kan spegelvända installationen tänker jag. (Osäker om det är möjligt på denna kylare)

Visa signatur

A modest man is usually admired, if people ever hear of him.

Skrivet av Roger W:

Fundering: har du dubbelkollat att den sitter offset åt ”rätt håll”? Man kanske kan spegelvända installationen tänker jag. (Osäker om det är möjligt på denna kylare)

Hej och tack för svar!
Jag har varit väldigt noga med åt vilket håll den skall sitta offset så den är jag 100% säker på att det är rätt

Skrivet av Thomas:

Var hittar ni siffrorna för 165 W för D15? Det lär inte stämma. (Noctua själva publicerar inga TDP-siffror, och det låter för lågt för deras f.d. flaggskepp.)

Framför allt klarar den förstås av att hålla processorn under 90 C om det bara är lätt belastning som gäller.

Inet har TDW numren listade. Och 9950X3D är ingen lätt CPU i ens idle. Det är top of the line 16C/32T, inte en 8C/16T Cpu att kyla.

Detta är väldigt nära en workstation CPU.

Visa signatur

Ryzen 7 9800X3D, Asrock B850M Pro rs wifi, 64GB ddr5,
Crucial T700 2TB, Win11, RM850, Radeon 6800 XT.

Skrivet av teanox:

Inet har TDW numren listade. Och 9950X3D är ingen lätt CPU i ens idle. Det är top of the line 16C/32T, inte en 8C/16T Cpu att kyla.

Detta är väldigt nära en workstation CPU.

Jo, fast hur många luftkylare är så mycket mer kapabla än D15 att den ser rent dålig ut?

Noctua listar många långt klenare kylare som kompatibla med Threadripper Pro 7995WX (96 kärnor).
D15 passar inte mekaniskt, men om den gjorde det skulle skulle den högst sannolikt räknas som kompatibel också.
https://ncc.noctua.at/cpus/model/Ryzen-Threadripper-Pro-7995W...

Visa signatur

Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS

Skrivet av Sidewinder999:

Hm undrar om det kan vara något . Full belastning över 5.5ghz - 5,7ghz på alla kärnor?

https://i.postimg.cc/KKGmWNPg/Screenshot-2025-08-24-091608.png

Såg att jag förmodligen tolkade max core clock fel. 5.5-5,7ghz turas dom om att köra i så blir kanske fel att säga att alla kärnor kör samtidigt i 5,5-5,7ghz.

Hur som helst så ju mer man börjar gräva kanske det inte är så konstigt att den går högt i värme och låter som ett jetplan.
Jag ska plocka ner cpu kylaren och kolla kontaktytan sen kanske det blir att kolla på en annan kylare men det kanske inte löser något ändå.

Tusen tack för alla som svarat!

Skrivet av teanox:

Inet har TDW numren listade. Och 9950X3D är ingen lätt CPU i ens idle. Det är top of the line 16C/32T, inte en 8C/16T Cpu att kyla.

Detta är väldigt nära en workstation CPU.

På Noctua-kompatibilitetssidan som länkas högre upp så har samtliga varianter av NH-D15 högsta betyg "best turbo/overclocking headroom" för den här cpun.
Du verkar insinuera att de misstagit sig kraftigt

Visa signatur

| 212965 00 ] == :^D * ==)

Om temperaturen drar iväg direkt är det mer troligt att det är kontaktproblem mellan cpu och kylare

Drar temperaturen sakta iväg uppåt efter lång tid med hög belastning är det troligare för klen kylare.

Så kolla att den sitter som den ska först

Visa signatur

|| SWECLOCKERS.COM || oskar@sweclockers.com || OSkar000.se || Fototråden ||
|| Gundeman || Bartonofix || GundemanX2 || Obelinux || Nexofix || Filofix || Ircofix ||
|| Tillse att hjärnan är inkopplad innan fingrarna vidrör tangentbordet ||
|| D300 | D700 | 24/2,8 | 28/2,8 | 35/2 | 50/1,8 | 55/2,8 | 85/1,8 | 105/2,5 | 200/4 | 300/4,5 | 10-20 | 24-70/2,8 | 75-150/3,5 | 80-200/2,8 ||

Skrivet av Kolsvart Katt:

På Noctua-kompatibilitetssidan som länkas högre upp så har samtliga varianter av DH-15 högsta betyg "best turbo/overclocking headroom"
Du verkar insinuera att de misstagit sig kraftigt

TDP är en värdelös grund att lista prestanda i kylaförmåga för, därav att Noctua inte listat det. TDW är Thermal design power, vilket är vad delen du SKA kyla presterar ut, det är ett basmål som kan höjas en hel del med PBO, overclock etc etc.

Oftast är det räknat ut från idel/light loads variable. Inte maximum load på en CPU.

I detta fall har OP antigen en kylare som inte sitter rätt, inte har rätt tryck eller helt enkelt inte är designade för att kyla en 9950X3D.

CCD - Layout hur CPU är byggd.

I denna länk ser du hur CCD1/2 och IO die sitter, sen allt annat som alstrar värme. I en 9800X3D tex är det bara 1 Die, denna modell har 2x. Det är inte dubbelt mer att kyla, det är 3 - 3.5x mer värme att avleda, om CPU körs igång.

Min 9800X3D körs med en 240TDW kylare, med mätningar gjorde i SoC thermal/power usage etc på min rigg spikar den upp till 200W.

Skulle tro att en 9950X3D som har dubbelt så mycket kärnor en min kastar ut sig lite mer en vad min gör... Men vad vet jag? Bara att DH-15 var otroligt bra när jag hade min, då -15 det är 10 år sedan.

På 10 år har Noctua tappat N.1 platsen med råge då andra aktörer kommit ikapp. Finns betydligt bättre kylare som inte är så stora heller då forskning/utveckling går framåt inte bakåt/stagnerar.

Visa signatur

Ryzen 7 9800X3D, Asrock B850M Pro rs wifi, 64GB ddr5,
Crucial T700 2TB, Win11, RM850, Radeon 6800 XT.

Skrivet av teanox:

Min 9800X3D körs med en 240TDW kylare, med mätningar gjorde i SoC thermal/power usage etc på min rigg spikar den upp till 200W.

Skulle tro att en 9950X3D som har dubbelt så mycket kärnor en min kastar ut sig lite mer en vad min gör... Men vad vet jag? Bara att DH-15 var otroligt bra när jag hade min, då -15 det är 10 år sedan.

9950X3D har TDP på 170 W vilket (utan PBO) gör att den drar som mest PPT = 1.35 * TDP = 230 W.

Men TS säger ju att den spikar i temp vid lätt last som inte låter som något som maxar en mängd kärnor.

Visa signatur

Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS

Skrivet av Thomas:

9950X3D har TDP på 170 W vilket (utan PBO) gör att den drar som mest PPT = 1.35 * TDP = 230 W.

Men TS säger ju att den spikar i temp vid lätt last som inte låter som något som maxar en mängd kärnor.

Nej det har du absolut rätt i, låter som att kylare är felmonterad eller har hamnat lite snett i trycket mot CPU, eller att "locket" är lite convex. Vilket dem oftast om man inte bearbetar på micro nivå.

TLDR: ta loss och kolla att kylpastan täcker hela CPU/den har jämt tryck. Du ser att så inte är fallet om pastan är tjockare i ena sidan/hörnet en dem andra.

Visa signatur

Ryzen 7 9800X3D, Asrock B850M Pro rs wifi, 64GB ddr5,
Crucial T700 2TB, Win11, RM850, Radeon 6800 XT.

Skrivet av Sidewinder999:

Hm undrar om det kan vara något . Full belastning över 5.5ghz - 5,7ghz på alla kärnor?

https://i.postimg.cc/KKGmWNPg/Screenshot-2025-08-24-091608.png

Gå till inlägget

Hmm, kanske prova göra ett test till och ta en skärmdump lite längre ner på värdena på strömförbrukningen och se hur högt den går?

Visa signatur

A modest man is usually admired, if people ever hear of him.

Hade liknande beteende med min 9800x3d och D15 G2. Temperaturspik vid belastning med nedklockning som följd. Plockade bort kylaren och det visade sig att kylpasta-skyddet hade hamnat snett och lagt sig mellan kylaren och CPU... 🙄

IMHO så har du köpt en fläskig procerssor men snålat på kylaren , 9800X3D är lättare att kyla och D15 G2 har ett TDP på 250W , om möjligt byt ut CPU och/eller kylare.

Visa signatur

Fractal Define 7 | ASUS ROG Strix X670E-F Gaming WIFI | AMD Ryzen 7 9800X3D | Noctua NH-D15 G2 | Kingston 2x32GB DDR5 6000MHz CL36 FURY Beast | Asus RTX 5090 ROG Astral OC | Corsair RM1000X ATX 3.1 1000W | Kingston Fury Renegade M. 2 Gen 4 1+4TB + Samsung 860 EVO 1TB + 870 EVO 4TB | Samsung Odyssey G8 G80SD | APC
Back-UPS Pro Gaming UPS 2200VA 1320W | Synology DS 411j

Skrivet av mr_sQuinty:

IMHO så har du köpt en fläskig procerssor men snålat på kylaren , 9800X3D är lättare att kyla och D15 G2 har ett TDP på 250W , om möjligt byt ut CPU och/eller kylare.

Ja fast 1400:- tycker jag inte är så snålt .Visst finns dyrare men finns billigare också

Skrivet av Sidewinder999:

Hm undrar om det kan vara något . Full belastning över 5.5ghz - 5,7ghz på alla kärnor?

https://i.postimg.cc/KKGmWNPg/Screenshot-2025-08-24-091608.png

Slå av Pressision Bost i BIOS.
Men något verkar konstigt med kylarens montering också,

Visa signatur

AMD Ryzen 7 5700X | Saphire RX 5700 Pulse XT (Silent Mode) | 64 GB Kingston ECC | https://valid.x86.fr/51gntq | Stockkylaren | Bitfenix Whisper M 750W.
AMD Ryzen 9 5900X | AMD RX 5700 | 64 GB Micron ECC | https://valid.x86.fr/gwcxfs
HTPC | https://valid.x86.fr/gqtxws |

