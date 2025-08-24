raspberry pi 3b laggar

hejsan jag har en Raspberry Pi 3b inte plus utan vanliga B modellen.

jag hade tänkt koppla den till en 24" touchskärm och allt funkar jättebra i själva OS men när jag startar chromium och laddar in min Home Assistant så laggar skiten sönder.

kan det bero på mitt sd kort eller är det så att raspberry inte klarar av trycket från hemsidan.

mitt SD kort är en sandisk ultra A1 U1 klass 10 32gb.