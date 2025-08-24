Udda mATX-moderkort har fastlödd Ryzen-processor

Behovet av att byta på på ett moderkort har minskas. I väst så går nog trenden emot att allt fler kör med laptops, de som skaffar desktop är ”lite udda” och jag är fundersam på om fastlödd cpu kommer slå igenom där.

Det är enligt mig en tråkig trend att allt fler överger stationära men ändå ganska naturligt om man tänker efter. Lite samma sak med stereoanläggning, när jag var liten så hade ”alla” ungdomarna en stor klump. Idag mobil och trådlösa hörlurar kör folk med.

Så min poäng är allt fler här kommer nog ha en fastlödd cpu i sin huvuddator, men jag tror inte huvuddatorn är en desktop.