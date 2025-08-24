Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Udda mATX-moderkort har fastlödd Ryzen-processor

Melding Plague

Aoostars nya mATX-moderkort kombinerar Ryzen 9 9955HX3D eller 9955HX med expansion.

Medlem

Detta är ganska vanligt i Kina. Köpte själv ett Intel Mobo med fastlödd laptop processor för mitt NAS-Bygge för ca ett halvår sen.

Medlem

Behovet av att byta på på ett moderkort har minskas. I väst så går nog trenden emot att allt fler kör med laptops, de som skaffar desktop är ”lite udda” och jag är fundersam på om fastlödd cpu kommer slå igenom där.
Det är enligt mig en tråkig trend att allt fler överger stationära men ändå ganska naturligt om man tänker efter. Lite samma sak med stereoanläggning, när jag var liten så hade ”alla” ungdomarna en stor klump. Idag mobil och trådlösa hörlurar kör folk med.

Så min poäng är allt fler här kommer nog ha en fastlödd cpu i sin huvuddator, men jag tror inte huvuddatorn är en desktop.

Medlem
Skrivet av Cove:

Detta är ganska vanligt i Kina. Köpte själv ett Intel Mobo med fastlödd laptop processor för mitt NAS-Bygge för ca ett halvår sen.

Är det ett sätt som Kina kan undgå restriktioner? Vet du om det görs på det sättet?

Medlem
Skrivet av Whitepilledoomer:

Är det ett sätt som Kina kan undgå restriktioner? Vet du om det görs på det sättet?

restriktioner? Är väll ändå bara GPUer som det är restriktioner på vilket kringås genom att grafikkort smugglas (vilket är roligt då merparten av alla gpuer görs eller packeteras i kina ^^

Medlem
Skrivet av Nyhet:

Aoostar tar motsvarande cirka 5 000 respektive 6 400 kronor för moderkortet, beroende på processor, men det är osäkert om korten kommer säljas utanför Kina.

Kan lägga till att Minisforum har sålt "liknande" kort i mITX / mATX, men de har inte uppdaterats till 9000-serien vad jag kan se utan har fortfarande 7000-seriens motsvarande CPUer.

De har iaf distribution internationellt, så det kan ju vara värt att snegla på också om man är intresserad.

Medlem

Det där vore något, man får hoppas att detta konceptet sprider sig till väst.. NUC i alla ära, men man vill ju ha lite valfrihet kring grafikkort för gaming och så.

Medlem

För rätta prislappen är allt intressant även detta moderkort.

Tror dock jag skulle ha svårt att betala 6400kr för det.

https://www.inet.se/lista/HFjkY/2025-08-24

Får detta med svenska priser för 1000 lappen mer och är ytterst tveksam på att en sådan här lösning skulle kostat 6400kr i Sverige, minst 7000kr i svenska butiker.

En sådan här lösning behöver vara betydligt billigare än motsvarande lösköpta komponenter.

Medlem
Skrivet av Whitepilledoomer:

Är det ett sätt som Kina kan undgå restriktioner? Vet du om det görs på det sättet?

Nä, de e nog ett sätt att använda upp mobila CPUer som inte sålts till laptoptillverkning, eller liknande. Sen så kan ju butiker välja att sälja bara inom landet, till vissa länder, eller globalt, som alla andra verksamheter. Detta koncept har säkert 10 år på nacken så inget som kommit som reaktion på modern handelspolitik...

Medlem
Skrivet av lillaankan_i_dammen:

Behovet av att byta på på ett moderkort har minskas. I väst så går nog trenden emot att allt fler kör med laptops, de som skaffar desktop är ”lite udda” och jag är fundersam på om fastlödd cpu kommer slå igenom där.
Det är enligt mig en tråkig trend att allt fler överger stationära men ändå ganska naturligt om man tänker efter. Lite samma sak med stereoanläggning, när jag var liten så hade ”alla” ungdomarna en stor klump. Idag mobil och trådlösa hörlurar kör folk med.

Så min poäng är allt fler här kommer nog ha en fastlödd cpu i sin huvuddator, men jag tror inte huvuddatorn är en desktop.

Det som är än mer problematiskt är väl trenden att inte heller kunna byta/uppgradera minne, att ha allt integrerat istället för att ha PCIe-platser, ibland inte ens ha m2-platser, osv.
Oftast står väl just CPU ganska långt mer i ordningen vad gäller saker som folk faktiskt byter i verkligheten; det är förstås positivt om det går att byta CPU och om man sneglar på t.ex. en långkörare till plattform som AM4 så blir det ju mer relevant än genomsnittet, men oftast är det väl andra saker som är högre prioriterade att kunna uppgradera.

Någonting går definitivt förlorat när modularitet blir ett nischat krav som bara existerar i server/workstationmiljö och då med en prisnivå som folk inte kan/vill betala.

Medlem
Skrivet av Oliver91:

För rätta prislappen är allt intressant även detta moderkort.

Tror dock jag skulle ha svårt att betala 6400kr för det.

https://www.inet.se/lista/HFjkY/2025-08-24https://cdn.inet.se/img/tiny/forum-divider.pnghttps://www.inet.se/lista/bild/HFjkY/2025-08-24

Får detta med svenska priser för 1000 lappen mer och är ytterst tveksam på att en sådan här lösning skulle kostat 6400kr i Sverige, minst 7000kr i svenska butiker.

En sådan här lösning behöver vara betydligt billigare än motsvarande lösköpta komponenter.

Well du har valt fel cpu =p motsvarande desktop lösning går löst på 10 000kr så är ändå en besparing på 3000kr om man får moderkortet för säg 7000?

Medlem

Har aldrig lossat en processor efter montering. Jag har alltid sålt mina gamla moderkort med processor och kylare monterat.

Så det här löser ju ångesten över böjda pins mm. Har aldrig gillat att montera cpu.

Men: Denna lösning lär ju minska urvalet på moderkort osv. Då väljer jag hellre moderkort fritt och monterar mina cpuer.

Medlem
Skrivet av RHWarrior:

Nä, de e nog ett sätt att använda upp mobila CPUer som inte sålts till laptoptillverkning, eller liknande. Sen så kan ju butiker välja att sälja bara inom landet, till vissa länder, eller globalt, som alla andra verksamheter. Detta koncept har säkert 10 år på nacken så inget som kommit som reaktion på modern handelspolitik...

De är nog även intressanta alternativt rent funktionellt.

CPUerna för bärbara enheter brukar ju vara effektivitetsoptimerade till en högre nivå, men särskilt de större modellerna lider typiskt i sitt "naturliga habitat" av stora problem med effektbudget och värmeutveckling när de lastas till max. Det blir väl ofta något i stil med "ja, den har jättebra prestanda i 1 minut, sedan throttlar den".
Om man tar en sån här 16-kärnig modell för bärbara och sätter den i en desktopmiljö så kan den rimligen prestera jättebra kontinuerligt, och har förmodligen ett mycket attraktivt pris jämfört sin "nya" prestandanivå.

Medlem

Aliexpress ringde, de vill ha lite erkännande för att ha sålt såna här moderkort i åratal

Hedersmedlem
Skrivet av Oliver91:

För rätta prislappen är allt intressant även detta moderkort.

Tror dock jag skulle ha svårt att betala 6400kr för det.

https://www.inet.se/lista/HFjkY/2025-08-24https://cdn.inet.se/img/tiny/forum-divider.pnghttps://www.inet.se/lista/bild/HFjkY/2025-08-24

Får detta med svenska priser för 1000 lappen mer och är ytterst tveksam på att en sådan här lösning skulle kostat 6400kr i Sverige, minst 7000kr i svenska butiker.

En sådan här lösning behöver vara betydligt billigare än motsvarande lösköpta komponenter.

Cinebench 2024
9800X3D: 133 / 1350
9900X3D: 137 / 1768
9955HX3D: 129 / 2094 (MSI Raiden AI18HX)
9950X3D: 141 / 2410

Omkring 55% snabbare än 9800X3D i flertrådat, så det känns inte som en rättvis jämförelse.
18% före 9900X3D, 13% bakom 9950X3D.

Byter man CPU i ditt bygge till 9950X3D kostar det istället 10079 kr, så då sparar man istället nästan 3700 kr och tappar 9% 1T och 13% nT.
Så pris/prestandamässigt är det rätt bra. Sen finns ju nackdelar med såna här speciallösningar också, förstås, som gör att de är värda mindre.

Och perf/W är nog väldigt bra. TDP ska vara 55-75 W (inställningsbar av tillverkaren), mot 170 W på 9950X3D.
Ganska precis 2x så hög score/W mot 9950X3D (vid 75 W).

Medlem
Skrivet av Charles Finley:

Har aldrig lossat en processor efter montering. Jag har alltid sålt mina gamla moderkort med processor och kylare monterat.

Så det här löser ju ångesten över böjda pins mm. Har aldrig gillat att montera cpu.

Men: Denna lösning lär ju minska urvalet på moderkort osv. Då väljer jag hellre moderkort fritt och monterar mina cpuer.

Ja, så länge ingen börjar jobba med något slags "configure-to-order"-upplägg i stor skala med olika valbara kombinationer som monteras först vid behov så blir det ju mer begränsat vad någon kommer vilja bygga för kort.

Medlem
Skrivet av evil penguin:

Ja, så länge ingen börjar jobba med något slags "configure-to-order"-upplägg i stor skala med olika valbara kombinationer som monteras först vid behov så blir det ju mer begränsat vad någon kommer vilja bygga för kort.

Ett sånt upplägg hade varit trevligt. Kanske 2x10gbit uttag, plocka bort ljudkort, wifi, rgb och annat krafs man inte behöver. Och kanske coreboot/libreboot. Dags att sluta drömma nu 😅

Medlem

Glöm inte bort de andra fördelarna med ett mobila cpuer. Med Strix halo får du en apu/cpu med ordentlig kräm som klara de flesta moderna spel. Du har också en delad vram/dram pool och får då en flexibel maskin som både kan ai:a och spela spel. Mycket mer intressant imho än de mobila x3d prollarna.

https://www.techpowerup.com/340212/minisforum-shows-off-strix...

Medlem
Skrivet av evil penguin:

De är nog även intressanta alternativt rent funktionellt.

CPUerna för bärbara enheter brukar ju vara effektivitetsoptimerade till en högre nivå, men särskilt de större modellerna lider typiskt i sitt "naturliga habitat" av stora problem med effektbudget och värmeutveckling när de lastas till max. Det blir väl ofta något i stil med "ja, den har jättebra prestanda i 1 minut, sedan throttlar den".
Om man tar en sån här 16-kärnig modell för bärbara och sätter den i en desktopmiljö så kan den rimligen prestera jättebra kontinuerligt, och har förmodligen ett mycket attraktivt pris jämfört sin "nya" prestandanivå.

Oja, det finns funktionella aspekter på det hela, helt klart. Dessa prollar är ju inte som desktopmodeller som dricker 250W extra för att nå de sista 150Mhz:en.... mobilCPUerna har en tendens att jobba lite "smartare", inte "hårdare".

Medlem

Som tidigare nämnt är det troligen överblivna laptop-CPU:er som de kunnat köpa in för ett bra pris. Om det är som för motsvarande produkter på Intel-sidan så kan det också vara engineering samples som säljs, trots att de egentligen tillhör Intel (eller AMD i detta fall).

Medlem

Kineserna är väldigt påhittiga när det gäller elektronik. Tyckte GamersNexus nya film var mycket fascinerande, med hur små verkstäder bestyckar RTX 4090 kretsar med 48GB VRAM, där mycket av arbetet till och med görs för hand.

Medlem
Skrivet av Oliver91:

För rätta prislappen är allt intressant även detta moderkort.

Tror dock jag skulle ha svårt att betala 6400kr för det.

https://www.inet.se/lista/HFjkY/2025-08-24https://cdn.inet.se/img/tiny/forum-divider.pnghttps://www.inet.se/lista/bild/HFjkY/2025-08-24

Får detta med svenska priser för 1000 lappen mer och är ytterst tveksam på att en sådan här lösning skulle kostat 6400kr i Sverige, minst 7000kr i svenska butiker.

En sådan här lösning behöver vara betydligt billigare än motsvarande lösköpta komponenter.

Exakt allt har superhöga priser i början, men tar rejäla steg ner få månader efteråt. Räkan med att den koster två-tre tusen mindre om nån till tre månader. Därefter kommer den gå ner i pris och säkert landa på vad man kan se som mer "normalt" eller acceptabelt.

beror nog på om folk ser det som ett sämre men ok alternativ som kommer hamna under det där priset eller hypar och bygget blir smått och populärt därför och då kommer priset lada på lite mer än tidigare inlägget.

Smått är ofta dyrare som regel om det är grejer som kan prestera mer och det får vi leva med tyvärr både när det gäller mITX moderkort eller vad det än handlar om.

