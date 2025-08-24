Forum Mjukvara Microsoft Windows Tråd

uppdatera från win 10 till win 11, vad tänka på? pris?

uppdatera från win 10 till win 11, vad tänka på? pris?

Har en win 10 retail jag köpte hos netonnet för ett antal år sedan, nu vill jag så klart uppdatera den datorn till win 11, de verkar som hårdvaran stöder win 11. så min fråga är: kostar det något? måste jag köpa en ny win 11 retail?

vet att microsoft för ett bra tag sedan sa att alla win 10 till win 11 uppdateringar var gratis, hur är det idag?

Medlem

Det kostar ingenting, du kan använda samma licensnyckel. Gör det nu innan end of life passerats.

Medlem
Bara att uppdatera eller göra en clean install. Windows 10 och 11 använder samma licenssystem så alla Windows 10 nycklar accepteras i 11:an, så du behöver inte köpa något.

Medlem

gött, då fixar jag detta nästa vecka, tackar!!!

Medlem

förresten, en fråga till, har en lite äldre dator också, vet ej om denna stöder win 11 i hårdvaran, men om den gör så vill jag uppdatera den med. Den har tidigar uppdaterats från win 8.1 till win 10, är det gratis att uppdatera på den också till win 11, eller kommer de bli problem iomed att den gått från 8.1 till 10 först?

Medlem

är det en OEM nyckel så lär den givetvis inte fungera om du ominstallerar vilket är bra att känna till, så kör i så fall uppdatera till 11 om du inte vet eller kan ta reda på det (OEM är låst till en dators hårdvara och är till för en enda dator, byter man något då gäller inte den nyckeln längre)
men man kan använda Widosws utan nyckel helt utan problem, det är få funktioner som inte fungerar utan nyckel. Du får en liten text nere i hörnet, kan inte ändra bakgrund på srivbordet och lite så... men du kan använda alla program som vanligt.

Annars köpte jag en ny nyckel härmodan en pro för 140 SEK så det är aldrig någon fara.

- Det viktigaste du behöver tänka på är att det kan kan hända något vid uppdateringen så du skall ha allt som du vill behålla någon annan stans än på din dator. ha alltid en protabel disk där du lagara alla fiktiga dokumet , foton och annat du iten vill bli av med.

Se till att plocka ut din nyckel, skriv av den någon annan stans. ta ett foto vet jag med telefonen på nyckeln som ser ut typ så här. HJKK-GHJH-HGJHJ.. Siv av den , jag bukar använda .txt för sånt men valet är så klart fritt. man kan ta ett foto och lägga vart man vill också. Eller ha den antecknat på ett papper.

- Du kan köra uppdate till W11. Du kan göra så först och se hur det fungerar.

Men det är alltid bra att rensa hela hårddisken och göra en ren installation, du får bort gammal skräpfiler i systemet så det kommer jobba mycket effektivare och bättre på alla sätt.

Se till att plocka ut din nyckel, skiv av den någon annan stans. ta ett foto vet jag med telefonen på nyckeln som ser ut typ så här. HJKK-GHJH-HGJHJ....

- Du behöver en USB på mist 8 GB, dom kostar inte mycket.
- ladda hem installationasistenten som du hämtar direkt på Microsoft. Här https://www.microsoft.com/sv-se/software-download/windows11.

installera det programmet och följ instruktionerna. Du sätter i USB i datorn, får välja den där i Installationsassistenten.

Medlem
Det spelar igen roll vad man haft på den innan.

men har datorn inte TPM2" så kommer du inte kunna trycka på en knapp och bara installera.

Då får man använda lite knepigare metoder. Ett är att ladda hem ett program som heter Rufus. I Rufus bockar man i en ruta som plockar bort kravet på TPM2

Man laddar då hem Windows 11 som ISO fil... Man använder alltså inte assistenten den här gången utan använder Rufus i stället för att göra om din USB till installeringsmedia.

Medlem

ok, tackar, kollar upp de hela senare i veckan.

Medlem

kan nämna att det kan vara lite knepigt att installera Windows.

Värt att nämna.

Att ha flera diskar i datorn kan ställa till det. Montera alltid ur alla andra diskar och ha bara den disk man skall ha os på i datorn när man installerar. Windows skriver annars en del av OS filerna på andra diskar, skall man av någon anledning byta ut extradiskarna då kan Windows bli korrupt av den enkla anledningen att filerna kommer saknas. (Nytt för windows, så har det i vart tidigare)

Sist jag installerade Windows så fungerade inte Windows som jag ville så jag var tvungen att göra om det. men då hade jag inte gjort det på något år, något hade ändrats.

jag har gjort detta hundratals gånger enda sedan DOS och då är vi inne på 90 talet, med en bunt disketter. Ändå får jag tänka efter vad jag gör och i bland göra om det och ta reda på varför det blev som det blev.

Microsoft ändrar på saker mest hela tiden

Medlem
Ett riktigt bra råd. Koppla ur alla andra diskar, jag fick göra det när jag byggde min dator. Ha endast systemdisken ikopplad när du uppdaterar/installerar w11. De andra diskarna läggs sen till automatiskt när du kopplar in dem efter installationen.

Medlem
Bästa är nog att kolla något Youtubeklipp... kolla genom hela en gång sen kör du moment för moment, pausa och gör exakt som dom gör i klippet. passar iten den gubbens metod, byt till nån annan, Amerikaner som pratar 7 minuter om sig själv först, indier mer rolig accent, andra med dålig mic och enformigt tonläge.

Alla är oftast jätteduktiga men det gäller att hitta den som passar en bäst hehehe... och det är bra med klipp som är ganska färskt många gånger.

Det är så jag gör hela tiden + Pluggar datorsupport just nu

man kan ta det som passar en bäst, i text, Youtube med flera.

Medlem
Mmm det är sånt som en del av oss lär sig den hårda vägen haha... men just det där har jag läst om här på Sweklockers så det slapp jag krångla med.

Ehmm jag tycker ju det här är superkul i sig men just det att jag slapp lösa det på egen had är negativt för egen del för nu har jag inte tvingats in i att lära mig exakt hur hela det systemet fungerar, det får man ju med på köpet när det strular

Och jag är tyvvär lat till naturen

Medlem

kopplar ur alla externa diskar, den andra interna som sitter i orkar jag inte koppla bort, tar risken för den, annars får jag formatera om just den, ingen skada.

Medlem

verka funka bra nu, kör den gamla datorn som är uppdaterad från win 8.1 till win 10, och nu till win 11, vad händer om den gamla hårddisken som sitter i pajar med win 11 uppdaterat, är de bara köpa ny disk och köra en ren installation av win 11 då, kommer datorn ihåg detta att den ska acceptera win 11 nu ? eller måste man uppge nycklarna som fanns med från början från win 8.1? de har jag ingen aning då detta är en OEM maskin med win 8 från början.

Medlem
Om man ominstallerar på samma dator så kommer OEM nyckeln givetvis att fungera. Och har man uppgraderat från 8.1 till 10 så kan man också uppgradera till 11, även om man inte har officiellt stöd, själva Windows kommer aktiveras automatiskt ändå. Jag vet det, då morsans datorn inte har officiellt stöd för 11:an, men hennes dator har gått från Windows 7 -> 10 -> clean install av 11:an och den aktiverades automatiskt

Medlem
Licensieringen idag sker via ett "footprint" av moderkortet, detta gör att du i princip kan byta ut alla andra delar i dator och aktiveringen kommer ske ändå när datorn kommer online.
Så att byta ut en hdd/ssd är inga problem.

OEM licenser är knutna till en viss hårdvara (moderkort) och kommer inte fungera om detta byts ut, men som jag skrev ovan kan du i princip byta ut allt annat, det har hänt att byte av cpu även hindrat aktivering men det är sällan vad jag vet.

Medlem
Ja, den känner av automatiskt och kommer aktivera Windows 11 automatiskt, så länge du bara byter ut hårddisken. Byter du t.ex. moderkort så kommer den inte aktiveras automatiskt

