| Coolermaster 800w+ Gold | Z-690 | Hyper-X 32GB @3200 RGB | I9-12900K | RTX 3090 24GB | WD Black M.2 NWMe SSD GEN 4 - 2TB |
uppdatera från win 10 till win 11, vad tänka på? pris?
Dreijer
Medlem ★
●
Visa signatur
It’s more fun to compute.
Visa signatur
Stationär PC: Chassi: Phanteks Enthoo EVOLV ATX MB: MSI B550 Gaming Plus CPU: AMD Ryzen 7 5700X Kylning: Noctua NH-U12S GPU: Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse 16GB VRAM. RAM: Corsair Vengeance LPX Black 32GB 3600MHz NVMe: 2st Kingston A2000 SSD: Intel 520 180GB och Intel 530 240GB HDD: WD Green 1TB, Toshiba 640GB samt fler HDD PSU: Corsair RM750X. Mobila enheter Mina Androidenheter och Dell Latitude 5400. Citera om du vill ha ett garanterat svar från mig
KingCobra
Medlem ★
●
Visa signatur
Chassie Louqe Ghost S1 MKIII Limestone, Moderkort Gigabyte B550I AORUS PRO AX, RAM minnen G.SKill Trident Z Neo RGB 32GB, CPU AMD Ryzen 7 5800X, KylareNoctua Ghost S1 Edition, GPU Powercolor Radeon RX 6800 16GB, Systemdisk Samsung 970 EVO Plus series 500GB M.2, Sel/programdisk SSD 2x Samsung 850 EVO 120/500 GB, PSU Corsair sf750w, Skärm Philips Evnia OLED 32M2N8900 240 hz, Mus Logitech g603 wireless gamingmouse, Tangentbord Logitech g613 wireless gaming keyboard
Visa signatur
Stationär PC: Chassi: Phanteks Enthoo EVOLV ATX MB: MSI B550 Gaming Plus CPU: AMD Ryzen 7 5700X Kylning: Noctua NH-U12S GPU: Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse 16GB VRAM. RAM: Corsair Vengeance LPX Black 32GB 3600MHz NVMe: 2st Kingston A2000 SSD: Intel 520 180GB och Intel 530 240GB HDD: WD Green 1TB, Toshiba 640GB samt fler HDD PSU: Corsair RM750X. Mobila enheter Mina Androidenheter och Dell Latitude 5400. Citera om du vill ha ett garanterat svar från mig
MacAllan
Medlem ★
●
Visa signatur
Stationär PC: Chassi: Phanteks Enthoo EVOLV ATX MB: MSI B550 Gaming Plus CPU: AMD Ryzen 7 5700X Kylning: Noctua NH-U12S GPU: Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse 16GB VRAM. RAM: Corsair Vengeance LPX Black 32GB 3600MHz NVMe: 2st Kingston A2000 SSD: Intel 520 180GB och Intel 530 240GB HDD: WD Green 1TB, Toshiba 640GB samt fler HDD PSU: Corsair RM750X. Mobila enheter Mina Androidenheter och Dell Latitude 5400. Citera om du vill ha ett garanterat svar från mig