uppdatera från win 10 till win 11, vad tänka på? pris?

är det en OEM nyckel så lär den givetvis inte fungera om du ominstallerar vilket är bra att känna till, så kör i så fall uppdatera till 11 om du inte vet eller kan ta reda på det (OEM är låst till en dators hårdvara och är till för en enda dator, byter man något då gäller inte den nyckeln längre)

men man kan använda Widosws utan nyckel helt utan problem, det är få funktioner som inte fungerar utan nyckel. Du får en liten text nere i hörnet, kan inte ändra bakgrund på srivbordet och lite så... men du kan använda alla program som vanligt.

Annars köpte jag en ny nyckel härmodan en pro för 140 SEK så det är aldrig någon fara.

Skrivet av musse pigg: Har en win 10 retail jag köpte hos netonnet för ett antal år sedan, nu vill jag så klart uppdatera den datorn till win 11, de verkar som hårdvaran stöder win 11. så min fråga är: kostar det något? måste jag köpa en ny win 11 retail? vet att microsoft för ett bra tag sedan sa att alla win 10 till win 11 uppdateringar var gratis, hur är det idag? Gå till inlägget

- Det viktigaste du behöver tänka på är att det kan kan hända något vid uppdateringen så du skall ha allt som du vill behålla någon annan stans än på din dator. ha alltid en protabel disk där du lagara alla fiktiga dokumet , foton och annat du iten vill bli av med.

Se till att plocka ut din nyckel, skriv av den någon annan stans. ta ett foto vet jag med telefonen på nyckeln som ser ut typ så här. HJKK-GHJH-HGJHJ.. Siv av den , jag bukar använda .txt för sånt men valet är så klart fritt. man kan ta ett foto och lägga vart man vill också. Eller ha den antecknat på ett papper.

- Du kan köra uppdate till W11. Du kan göra så först och se hur det fungerar.

Men det är alltid bra att rensa hela hårddisken och göra en ren installation, du får bort gammal skräpfiler i systemet så det kommer jobba mycket effektivare och bättre på alla sätt.

- Du behöver en USB på mist 8 GB, dom kostar inte mycket.

- ladda hem installationasistenten som du hämtar direkt på Microsoft. Här https://www.microsoft.com/sv-se/software-download/windows11.

installera det programmet och följ instruktionerna. Du sätter i USB i datorn, får välja den där i Installationsassistenten.