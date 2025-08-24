Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Hej. Har en över 10 år gammal dator köpt via inet som nu inte kan uppdatera till Windows 11. Den används i nuläget som extradator då jag redan har en modern speldator också men den är fungerande och barnen använder den mycket för enklare spel som Minecraft, roblox, fortnite osv då de kan spela tillsammans på var sin dator. Den har ett gtx 970 en i7 4790k en 500gb ssd och 1 tb hdd. 16gb ram. Misstänker iofs att ssdn också håller på att bli trött men funderar på att göra minimal möjlig investering för att få den att funka med Windows 11. Räcker det att byta CPU/moderkort då eller krävs något mer. Är det lönt överhuvudtaget? Är det svårt att byta själv för nån som aldrig gjort det?

Det är en del kablar som det handlar om att bygga en dator. swec och mångra ndra har guider. vill du inte göra det själv kan många här på swec hjälpa dig eller så kan du ta kontakt med inet. dom kan byta komponenter åt dig så kanske du kan göra en plan med dom

Ok tack. Men vad vore ett vettigt köp i så fall som funkar? Behövs nått annat bytas också? Eller kan man fortsätta använda Windows 10 utan risk. Datorn är uppkopplad mot internet men används bara för att spela inte surfa eller liknande. Vill inte lägga mer än minimum med tanke på att jag misstänker att alla delar i den håller på att bli trötta speciellt ssdn. Samtidigt känns det surt att inte kunna använda den alls bara för att Windows 10 går ut.

Sälj den dator för 3500kr på blocket eller fb marketplace och bygg en 14400f och 5060 för 6500kr, det blir en ganska billig upgrade

Ja kanske hade varit det bästa. Känns lite fult att sälja en så gammal och mycket välanvänd dator dock. Alla komponenter är väl förbi sin livslängd egentligen speciellt min Samsung evo ssd. Kanske bara kasserar den i så fall. Kunde jag få den användbar för typ 1500-2000 hade jag kanske gjort det. Men är det olönt kanske det är bättre att köpa nytt trots allt. Känns surt bara när den ändå fungerar. Men kanske det bästa. Läste nu dock att det kommer gå att få nån slags säkerhetsuppdateringar mot en avgift. Kanske ska kolla det istället.

Gällande att sälja så är det inte nödvändigtvis orimligt, lägg ut den på marknadsplatsen här så får du kanske något för den (sälj utan hårddisk och SSD). Var transparent med hur länge den rullat och vad den gjort, alternativt kanske du kan se om du kan hosta en minecraftserver eller lagringsserver på den gamla datorn? Och lutar du mot att bara slänga så lägg upp en bortskänkning annons här annars, finns alltid någon som kan ha nytta av det till enklare server eller dy.

Det är nog lugnt att fortsätta använda windows 10 en kortare tid efteråt, men skulle nog inte rekommendera det alltför lång tid. Hade det varit andra spel hade linux (och ny GPU) kanske varit ett alternativ, men har för mig att Fortnite inte fungerar på Linux, så då är det inte ett alternativ.

Sett till att betala för säkerhetsuppdateringar så är det ju bara ett plåster för att skjuta upp problemet, de pengarna kan du istället spendera på ny hårdvara.

Att bygga dator själv är enkelt, man ska bara se till att man har gott om tid och inte har bråttom. Finns väldigt många bra youtube videos och guider som förklarar hur man gör, är man osäker kan man alltid posta en fråga här eller på annat ställe.

Sett till vad man ska bygga så beror det väl lite på budget, men att bygga helt från grunden så får man kompetenta system för ca 12k. Det här konfigurerade jag ihop som tips till en annan användare härom dagen, en rätt okej utgångspunkt / indikation vad man kan få och vad det kan kosta.

Fint tack. Jag har alltså en rätt ok dator till med 7800x3d 6950xt osv som jag inte känner behöver ersättas än och kör alla spel jag slänger på den utan problem så hade helst hållt ut med den gamla nått år till och sen köpt en ny "förstadator" och gjort min nu nya till reserv då. Hade egentligen tänkt göra mig av med den gamla redan när jag skaffade den men det visade sig bli en hit för barnen att kunna köra dessa spel tillsammans så blir trist att bli av med den möjligheten. Därför hade jag helst bara velat stå ut 1-3 år till och sen köpt en ny riktigt bra då istället för att skaffa en budgetvariant nu egentligen men det är vad det är. Ska fundera. Tacksam för alla förslag.

Förslag till budget uppgradering:

Ev komplettera med ett begagnat grafikkort så småningom. Typ ett RTX 3060 eller liknande. Då får du en kompetent maskin som klarar nämnda spel utan problem i 1080p.

Det går också att ful installera Windows 11 på din gamla dator. Googla på TPM bypass.

Tack. Tänkte inte ens på att ram också behöver bytas. Sitter ju på ddr3 idag och det går väl inte att användas alls till nån CPU från vare sig amd eller intel som funkar? Ska fundera på det eller om jag ska prova denna bypassen du snackade om eller ge upp den helt och hållet. Vill ogärna slösa för mycket på en så gammal maskin Episk trotjänare det varit dock från tiden man kunde köpa nvidias 70 modell för under 3,5 tusen och dåtidens motsvarighet till 9800x3d för drygt 2,5.

Nej, DDR3 har inte varit aktuellt på många år nu, din 4790K var en av de sista som använde det.

Nej, DDR3 kommer inte passa med någon CPU som är godkänd för Windows 11. Men köper du ovanstående paket samt ett vettigt grafikkort så har du i princip en ny dator igen till lägre pris än vad ett helt nytt bygge kostar.

Du kan troligen också sälja det gamla moderkortet/cpu/ram för typ 500-1000kr om du vill

Moderkortet i länken verkar vara fel, tyckte det verkade för bra för att vara sant och hamnade på någon udda produktsida när jag klickade. I övrigt en väldigt bra rekommendation på budgetsystem.

Missade det. Här är ett uppdaterat förslag som ska fungera:

Har bättre koll på AMD än Intel men för riktigt budget känns detta bättre.

Ja kanske kan vara värt det. Tack för alla tips. Är 14400f mer värt o bättre än tex 5600? Sista fråga. Kan man köra samma Windows nyckel jag redan har o föra över till ny ssd o sen uppgradera till win 11 eller är det nytt Windows som gäller då? Jag köpte med Windows från inet när jag köpte.

14400f är ca 10-15% snabbare än 5600, båda två finns dock på "döda" plattformar. Vill du ha ett system som går att uppgradera ytterligare i framtiden så är det am5 som gäller, antingen en 8400f eller en 7600 men så blir det lite dyrare.

Ja poängen var ju egentligen att göra så lite som absolut möjligt för att få den att överleva tills jag ändå vill byta ut min förstadator. Men sticker ju ändå lite om man måste byta både CPU moderkort ram o ssd. Ska fundera över alla alternativ och sen bestämma mig för något. Tack för all hjälp.

Om det bara är en extra dator som barnen spelar på, och det handlar om kanske upp till 3 år innan den ska bytas. Då hade jag nog antigen kört vidare på Windows 10 eller ful installerat Windows 11. Har själv fått igång Windows 11 på en gammal laptop med en i3 2310m cpu, som är äldre än din. Fungerar bra och barnen kör Minecraft och ett gäng retro spel på den.

@Jnro
För att du inte ska känna dig stressad att uppgradera så kanske följande artikel är intressant.
https://www.sweclockers.com/nyhet/41368-fortsatta-windows-10-...

edit:
Vill man inte ha allt synkat så räcker det säkert med att ha ett konto som är synkat och sedan köra med ett lokalt som inte synkas...

