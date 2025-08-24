Skrivet av Jnro: Ja kanske hade varit det bästa. Känns lite fult att sälja en så gammal och mycket välanvänd dator dock. Alla komponenter är väl förbi sin livslängd egentligen speciellt min Samsung evo ssd. Kanske bara kasserar den i så fall. Kunde jag få den användbar för typ 1500-2000 hade jag kanske gjort det. Men är det olönt kanske det är bättre att köpa nytt trots allt. Känns surt bara när den ändå fungerar. Men kanske det bästa. Läste nu dock att det kommer gå att få nån slags säkerhetsuppdateringar mot en avgift. Kanske ska kolla det istället. Gå till inlägget

Gällande att sälja så är det inte nödvändigtvis orimligt, lägg ut den på marknadsplatsen här så får du kanske något för den (sälj utan hårddisk och SSD). Var transparent med hur länge den rullat och vad den gjort, alternativt kanske du kan se om du kan hosta en minecraftserver eller lagringsserver på den gamla datorn? Och lutar du mot att bara slänga så lägg upp en bortskänkning annons här annars, finns alltid någon som kan ha nytta av det till enklare server eller dy.

Det är nog lugnt att fortsätta använda windows 10 en kortare tid efteråt, men skulle nog inte rekommendera det alltför lång tid. Hade det varit andra spel hade linux (och ny GPU) kanske varit ett alternativ, men har för mig att Fortnite inte fungerar på Linux, så då är det inte ett alternativ.

Sett till att betala för säkerhetsuppdateringar så är det ju bara ett plåster för att skjuta upp problemet, de pengarna kan du istället spendera på ny hårdvara.

Att bygga dator själv är enkelt, man ska bara se till att man har gott om tid och inte har bråttom. Finns väldigt många bra youtube videos och guider som förklarar hur man gör, är man osäker kan man alltid posta en fråga här eller på annat ställe.

Sett till vad man ska bygga så beror det väl lite på budget, men att bygga helt från grunden så får man kompetenta system för ca 12k. Det här konfigurerade jag ihop som tips till en annan användare härom dagen, en rätt okej utgångspunkt / indikation vad man kan få och vad det kan kosta.