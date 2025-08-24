Dator - AMD Ryzen 7700 / 32GB / 1 TB / Intel Arc B580

Dator med komponenter som är runt ett år gamla i gott skick, enda är en repa i glaset på chassit efter att robotdammsugaren bestämde sig för att köra över den.

Utnyttjar inte potentialen i den så ska köpa en mac mini istället som fyller mina behov och som tar betydligt mindre plats.

Skickas ej och angivet pris gäller.

Inget Windows ingår då jag kör Linux.

- Fractal Design Torrent TG

- AMD Ryzen 7 7700, 8 x 3.8Ghz

- Gigabyte B650 UD AC

- Intel Arc B580 12GB

- Seagate Firecuda 530 NVMe SSD Gen 4 1TB

- Corsair iCUE H150i Elite RGB

- Gigabyte AORUS ELITE P850W 80+ Platinum Modular PCIe 5.0

- Corsair RGB DDR5 2x16GB 6000 MT/s

Läs hela annonsen här