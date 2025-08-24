Legion Pro 7 16IRX9H | 14900HX | 4080 | 32GB ram

Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Går i tankarna på att gå över till den stationära världen igen och tänkte kolla intresset på min bärbara och se om det är värt att sälja eller behålla och köra vidare med den.

I fint skick och fungerar som den ska.
Komplett med kartong och alla tillbehör.

Har själv mestadels använt den som "stationär" bärbar och därför går tankarna till en äkta stationär i stället.

Garanti tom. april -27

Fullständiga specs ser ni i min signatur eller på första bilden.

Kan skickas eller hämtas på plats efter överenskommen dag/tid.
Ansvarar inte för leverantörens hantering om den ska skickas.

Lämna en kommentar vid frågor så svarar jag så gott jag kan.

Sluttid sätts efter första budet är lagt.

