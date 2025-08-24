Forum Övrigt Feedback till SweClockers Tråd

Sweklockers nere

Medlem

Sweklockers nere

Hinner inte skriva knappt för det går ner mycket därav kort tråd får se om det ens går att post detta. Felet ser inte ut att ligga hos mig i vilket fall för andra sidor fungerar. pingat GP och det fungerar, inte så felet ligger inte hos mig.
Men vill uppmärksamma. är det bara för mig eller för alla nu ?

Edit:Tänkte att felkoderna kan vara en hjälp om någon vill kolla upp med serverföretaget vad som hände.

EDIT :Nu verkar webbsidan gå stabilt igen (14.25)

Medlem

502 bad gateway

503 backend fetch faled guru meditation xid:4162175 varnish case server

säker ansluting misslyckades pr_end_of_file_error

Medlem

Har haft samma av och till senaste halvtimmen eller nåt. Fick flashbacks till Amiga-tiden eftersom det plötsligt stod "Guru meditation" på felsidan!

Medlem

502-fel kommer alltid från serversidan, aldrig ligger det felet hos dig som besökare.

Medlem

AI-översikt

Ja, Sweclockers har problem och webbplatsen är nere. Anledningen är ett DDoS-angrepp, och webbplatsen förväntas vara igång igen inom 1-2 timmar.
Vad som händer just nu
Webbplatsen är otillgänglig.
Problemet orsakas av ett DDoS-angrepp.
Det är en attack som syftar till att göra webbplatser otillgängliga genom att överbelasta dem med trafik

Medlem
Skrivet av cyklonen:

Har haft samma av och till senaste halvtimmen eller nåt. Fick flashbacks till Amiga-tiden eftersom det plötsligt stod "Guru meditation" på felsidan!

Kul att en sånt här fel uppmärksammar såna här "fina" minnen

Medlem

Hade samma anslutningsproblem.

Medlem
Skrivet av Bazisten:

AI-översikt

Ja, Sweclockers har problem och webbplatsen är nere. Anledningen är ett DDoS-angrepp, och webbplatsen förväntas vara igång igen inom 1-2 timmar.
Vad som händer just nu
Webbplatsen är otillgänglig.
Problemet orsakas av ett DDoS-angrepp.
Det är en attack som syftar till att göra webbplatser otillgängliga genom att överbelasta dem med trafik

Det kan nog inte en Ai ha minsta vetskap om. Den svarar med den statistisk vanligaste orsaken, då kan man ha mer rätt på grund av att det felet förekommer ofta. Men den kan ha fel bara så atr man är medveten om hur AI fungerar. En professor kan svara lika dant om det skett ett mord. Exempel: Statistiskt så är det en man (För att män mördar mångfalt oftare än kvinnor.

Allt som gör en webbsida seg eller helt otillgänglig kan bero väldigt olika saker. Allt från brand till människor som satt automatiska händelser men gjort fel till rena serverkrascher där det i princip ä kan bero på samma fel som på en vanlig hemmadator när den går sönder.

Men ja DOS attacker är vanlig nu för tiden så det kan vara rätt rent statistiskt men det är inte för att ai vet att det är rätt som den ger det svaret

Geeks
Jobbar med data

Det är en DDoS attack som kommer och går. Vi jobbar på en mer permanent lösning på problemet.

Medlem

Antingen blev någon sur på forumet eller så är det ai som gräver för fort tror jag.

Medlem

Rent statistiskt så är det Ryssarna eller Kina.

Medlem
Skrivet av Modellören:

Rent statistiskt så är det Ryssarna eller Kina.

Tror det är swedroid som vill bråka.

Medlem
Skrivet av frong:

Tror det är swedroid som vill bråka.

Nu är ju folket på FZ i motståndarlaget vi ska vara rädda för så jag tror det är dom som är i luringen Ska banka på Swedriod lite surt och höra om det var dom.

Hedersmedlem
Skrivet av Modellören:

Nu är ju folket på FZ i motståndarlaget vi ska vara rädda för så jag tror det är dom som är i luringen Ska banka på Swedriod lite surt och höra om det var dom.

Ligger inte FZ på samma serverpark, om inte rent av samma servrar?

Medlem
Skrivet av jreklund:

Det är en DDoS attack som kommer och går. Vi jobbar på en mer permanent lösning på problemet.

Kan ni inte gå över från Dos och testa Linux istället?

Medlem

Vad har man för intresse av att DDoS-attackera SweClockers? Vad får man ut av det?

Medlem
Skrivet av Pruttmuff:

Vad har man för intresse av att DDoS-attackera SweClockers? Vad får man ut av det?

Testa (svensk) infrastruktur bland annat

