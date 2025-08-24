Dualbot, w10, Ubuntu, 2600k
Sweklockers nere
cyklonen
Medlem ★
●
Visa signatur
Moderkort: Gigabyte X570 Aorus Master | CPU: AMD Ryzen R9 5900X | CPU-kylare: Noctua NH-D15 chromax.black | RAM: Corsair Vengeance LPX 64 GB (4x16) DDR4-3600 CL18 | GPU: Gigabyte RTX 4080 Eagle OC | SSD: 2 x Samsung 970 EVO Plus 1 TB NVMe + Kingston A400 480 GB + Samsung QVO860 1 TB | PSU: EVGA SuperNOVA G2 1000 W Gold | Chassi: Lian Li O11 Dynamic XL | Skärm: BenQ PD3200U @ 3840x2160 + ASUS ROG Strix XG32VQ @ 2560x1440 | Tangentbord: Corsair K68 RGB Cherry MX Red | Mus: Logitech MX Master 2S
dlq84
Medlem ★
●
Bazisten
Medlem ★
●
Yrch
Medlem ★
●
jreklund
Geeks
Jobbar med data ★
aka Takida
●
frong
Medlem ★
●
Visa signatur
Ryzen 5600x (Noctua NH-D15) || Kingston Fury 32GB 3600MHz
ASUS Prime X470 PRO || ASUS GeForce RTX 3080 Tuf OC
Fractal Design Define S (6x chassifläktar) || Corsair RM750X v2
FURY Renegade 2TB || WD Blue 1TB M.2 || LG C2 42" + XB271HUA
Thomas
Hedersmedlem ★
●
Visa signatur
Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS
Maskaren
Medlem ★
●
Visa signatur
Amd 2500+ AQXEA 0330 @ 2200mhz 220x10 | 2x256mb-1x512mb PC3200 | Powercolor x800Pro ViVo @ XT PE
Celeron 800 @ 920mhz 115x8 | 512mb PC 133 | Geforce 2 200MX
Pruttmuff
Medlem ★
●