Skillnaden mellan Deltacos/Nördics och Inets Ultra HDMI kabel?

Skillnaden mellan Deltacos/Nördics och Inets Ultra HDMI kabel?

Såvitt jag förstått det så tillverkas HDMI kablar under Inets eget märke av Deltaco, så är det egentligen nån skillnad mellan en Ultra HDMI kabel från Inet för 199 kr och en Ultra HDMI kabel från Deltaco för 97 kr? Nördic är väl också ägt av Deltaco, så deras kablar för 100 kr borde väl vara detsamma?

Rekordmedlem

Nördics är den enda som verkar vara certifierad och det är de viktiga att hålla koll på, undvik ocertifierade kablar.

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Bildexpert 📺

Yes, kartongen, butiken, försäljningskanalen och priset skiljer sig. Kabeln är densamma.

Detta är vad jag menar när tidigare har kallat UHS-märkningen en stor utjämnare. Det spelar ingen roll hur exotisk, välpackad, ädelmetallfylld eller dyr kabeln är. Alla Ultra High Speed-kablar är lika värdiga utifrån de tekniska kraven som HDMI ställer.

Skulle vilja ha nån länk där det sår om det om det

Skrivet av mrqaffe:

Nördics är den enda som verkar vara certifierad och det är de viktiga att hålla koll på, undvik ocertifierade kablar.

Aha det visste inte jag, jag har beställt lite smått från Nördic exempelvis en lite bättre HDMI kabel föra vintern. Kom på att mycket jag har har väldigt många år på nacken från en tid när jag inte brydde mig mer än att det blir en "Bild", några kortare från kina väldigt billigt.

man har ju gått upp ett per generationer på både skärmar och grafikkort och diverse TV boxar så allt bör ju gås genom och bytas, men andra kablar följer ju med vid köp av datorskärmar så därför har jag klarat mig bra ändå. Skall även byta alla nätverkskablar nästa gång.

Det bli från Nödic hädanefter

Skrivet av mrqaffe:

Nördics är den enda som verkar vara certifierad och det är de viktiga att hålla koll på, undvik ocertifierade kablar.

Är du säker på detta?

Både Deltaco och Inet påstår att deras kablar är certifierade.

Skrivet av mrqaffe:

Nördics är den enda som verkar vara certifierad och det är de viktiga att hålla koll på, undvik ocertifierade kablar.

Enligt inet är kabeln certifierad. Står under frågor och svar på deras sida.

Det var en diskussion om detta för ett par år sedan. Inets kabel är certifierad, bara att de som har ansvar för vilka produktbilder och info som ligger på hemsidan inte hade närvaron/kunskapen om inkludera detta certifierings-QR-koden bland bilderna. Kanske samma fortfarande? Ändrat texten, men det syns inte på bilderna.

Edit: nästan exakt ett år sedan: #20566776

