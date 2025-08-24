Forum Spel Spelkonsoler och konsolspel Tråd

Varför har jag tillgång till Xbox Game Pass Core och Guld?


Varför har jag tillgång till Xbox Game Pass Core och Guld?

Jag har ingen aktiv prenumeration alls på mitt Xbox One och såvitt jag vet så har jag bara använt Game Pass under en provperiod via nån kampanjkod som medföljde i nåt fysiskt spel jag köpt för flera år sedan och det dras inte 79 kr per månad från mitt bankkonto.

Men ändå verkar jag ha tillgång till en mängd spel märkta Xbox Gold och Xbox Game Pass Core.

Jag köpte förvisso konsolen begagnad, men det är typ 5 år sen och nån prenumeration som den tidigare ägat hade borde väl löpt ut nu? Dessutom har jag skapat eget konto på konsolen.

Är Game Pass Core nåt som inte används längre av Xbox och ges bort gratis till alla numer?

Hej,

En snabb fråga - Kan du starta spelen? Vad händer om du försöker sätta igång dem och spela online?

1. En begagnad konsol kan vara inställd som "home"-konsol vilket innebär att speldelning är aktiverad från förre ägarens inloggning.
https://support.xbox.com/sv-SE/help/hardware-network/console/...

2. Gold är spel som är claimade under din tidigare prenumeration, alternativt se ovan.

