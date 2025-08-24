Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

IPS gaming skärmar, vilka problem har de i 2025?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

IPS gaming skärmar, vilka problem har de i 2025?

Halloj!

Jag är på jakt efter en ny datorskärm, tänkte fråga I köpråd men insåg att jag undrar rätt allmänt hur det ser ut på marknaden i dagsläget.

Lite bakgrund på vad jag vet om IPS skärmar, jag köpte en Acer XB270HU när det var i princip den enda 144HZ, IPS, 1440p panelen som fanns att köpa. Jag hade rätt höga förväntningar efter den prislappen och de många timmarna jag läst online, massvis med bra reviews osv. Den hade en del rätt härliga fördelar jämfört med tidigare budget 120-144hz TN skärmar jag haft. Svarta färger och betraktningsvinklar är mycket mer imponerande, har 0 backlight bleed vilket var väldigt positivt men färger allmänt tycker jag inte en är en så märkbar förbättring.

Överlag är jag dock rätt missnöjd med den pga att den har lite problem med motion blur och ghosting. Så först när det kommer till motion blur går det att anpassa med Overdrive inställning. Utan det på har man stort problem med motion blur. Med det på medium är det inte felfritt och på max nivå får man problem med ghosting. Andra stora inställningen ULMB(Ultra-low-motion-blur) vilket jag nästan alltid haft på, begränsar skärmen till 120hz och gör så att färgerna och kontrasten ser något urtvättade ut. Prestandan blir betydligt bättre men fortf inte TN panel nivå av smidighet.

Hur ser det ut i år 2025 på marknaden? Finns det IPS skärmar som har nära 0 blur/ghosting eller är det bara en del av att äga en IPS skärm? Är de betydligt bättre/lika/sämre än min nuvarande skärm? Krävs det en viss prisklass/modeller som man ska kika på för att inte behöva leva med det?

Senast redigerat
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Det finns OLED skärmar som jag mer tror är kanske det du söker om du vill ha "snabb" bild

Visa signatur

Dator: HP Pavilion och Lenovo Legion. Konsol: Playstation
Tv: LG Oled. Ljud: Marantz surroundförstärkare, Klipsch Reference högtalare och basskickers.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

OLED eller begagnad CRT är de enda vettiga alternativen om man bryr sig om rörelseskärpa. I vilket fall som helst är IPS tillsammans med VA det absolut sämsta man kan välja när det gäller rörelseskärpa och är till och med sämre än TN-paneler.

Och så kommer det alltid att vara, då detta är förankrat i ren och skär fysik. LCD-skärmar fungerar genom att polariseringsfilter i pixlarna roteras fysiskt för att blockera eller släppa genom ljus. En pixel på en OLED däremot är antigen av eller på och inget emellan.

Visa signatur

| Corsair Obsidian 500D | Intel Xeon E5-1680 v2 3.9GHz med Corsair iCUE H115i Elite Capellix XT | Asus Rampage IV Black Edition | Corsair Vengeance Pro Black 4x8GB 1866MHz CL9 | 2x EVGA GeForce GTX TITAN X 12GB, SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty Pro | Samsung 870 EVO 2TB, Samsung 870 EVO 1TB, 2x Seagate Barracuda 2TB | Corsair AX860i | DELL P991 Trinitron | Windows XP/10 Dual-Boot |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Alexraptor:

OLED eller begagnad CRT är de enda vettiga alternativen om man bryr sig om rörelseskärpa. I vilket fall som helst är IPS tillsammans med VA det absolut sämsta man kan välja när det gäller rörelseskärpa och är till och med sämre än TN-paneler.

Och så kommer det alltid att vara, då detta är förankrat i ren och skär fysik. LCD-skärmar fungerar genom att polariseringsfilter i pixlarna roteras fysiskt för att blockera eller släppa genom ljus. En pixel på en OLED däremot är antigen av eller på och inget emellan.

Gå till inlägget

Håller helt med, jag vill jätte gärna köpa en TN-panel men de är inte alls i produktion sedan 2018ish vad jag vet iaf på svensk marknad. Att IPS helt enkelt bara inte kan nå en nivå av rörelseskärpa som jag anser vara acceptabelt hur framåt teknologin än går var det jag var rädd för. Är dock villig att bita ihop och gå OLED vägen om konsensus är att läget är skit.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

OLED 4K-skärmar har kommit ner i pris och finns nu för strax över 8 000 kr. Väl värda sitt pris.

https://www.amazon.se/dp/B0DH58HJJD/?smid=ANU9KP01APNAG

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag har fortfarande en IPS skärm och är nöjd med den, MSI Optix G273QF. 1440p 165 hz.
Jag har försökt byta ut den mot 3 oled skärmar men det har varje gång slutat med att jag lämnat tillbaka oled skärmarna pga olika problem, till exempel VRR flimmer, seg alt tabbande, går inte stänga av skärmarna helt. Färgerna tycker jag dessutom är bättre på IPS skärmen trots att den inte har HDR.

Visa signatur

CPU: Intel i9 13900K 5.6Ghz, GPU: MSI 4090 SUPRIM X, MB: Gigabyte z790 Aorus Elite, Minne: 32Gb Corsair Vengance 6000mhz, Chassi: Fractal Design 7 Compact, Disk: Kingston kc3000 2tb.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar