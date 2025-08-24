Forum Spel Spelkonsoler och konsolspel Tråd

Värt köpa Xbox One S för att spela i 4K?

Värt köpa Xbox One S för att spela i 4K?

Jag har ett vanligt Xbox One, men de spel jag oftast spelar (Forza Motorsport 7 och F1 2020) ser inte särskilt imponerande ut i 1080p på min 4K TV.

Är det värt det att köpa ett Xbox One S för att kunna skala upp dessa spel till 4K eller måste man köpa en nyare Xbox för att få bra visuella resultat i 4K?

Jag har ett vanligt Xbox One, men de spel jag oftast spelar (Forza Motorsport 7 och F1 2020) ser inte särskilt imponerande ut i 1080p på min 4K TV.

Är det värt det att köpa ett Xbox One S för att kunna skala upp dessa spel till 4K eller måste man köpa en nyare Xbox för att få bra visuella resultat i 4K?

En Xbox One X kan också köra många spel i 4K. Har Forza Motorsport 7 här som rullar i 4K@60fps

Bojkottar Xbox Series S, då den saknar BluRay-spelare.

Såg att du skrev One S, men den tillför väl inget alls jfm grundmodellen?

En Xbox One X kan också köra många spel i 4K. Har Forza Motorsport 7 här som rullar i 4K@60fps

Bojkottar Xbox Series S, då den saknar BluRay-spelare.

Såg att du skrev One S, men den tillför väl inget alls jfm grundmodellen?

Såvitt jag förstått så kan One S köra spel i 4K och uppskala spel till 4K medan One OG bara klarar 1080p. Men jag vet inte om den gör ett bra jobb utifrån dagens standard för hur bra 4K ser ut.

EDIT: Efter mer googlande verkar det som att man måste ha åtminstone en One X för en tillfredsställande bild i 4K.

Hur mycket skillnad tycker du att det gör bildmässigt att spela FM7 i 1080p vs 4K på One X? Är det värt pengarna för en begagnad konsol?

