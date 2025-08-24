Jag söker en Ryzen 7 - 5800X3D och är villig att betala bra för den.
Corsair 4000D Airflow | NZXT C650 | MSI B550-A PRO | Ryzen 5800X + Noctua NH-D15 | 16GB Gigabyte Aorus RGB Memory (3733 MHz) | Adata SX8200 PRO 500GB + Crucial BX100 240GB | EVGA GTX980 Ti | Benq G2420HDBL + LG C3 77" l
Du betalar saftigt så du hittar nog något
Annars kolla aliexpress vettja, köpte en 7800x3d med en kod för 2941kr förra veckan
Ja har en, Vad vill du ge för den?
Ja sen är det ett lotteri om du får rätt processor. PCH offtast får man en nitlott
Sant sant, dock har aliexpress blivit MYCKET bättre med köpskydd och returer.
