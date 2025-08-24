Köpråd NAS / raid - önskar även extern access

- Registrerad
Hej!
Önskar lite köpråd för NAS eller Raid (eller både och?)
Mina behov är;
10 tb utrymme (max)
RAID eller på något sätt säkra filerna om en disk kraschar
Om möjligt, access via nätverk när jag är på språng
Jag vill inte hyra serverutrymme eller annat, utan jag vill kunna ha den fysiskt vid min dator hemma.
Den yttersta prioriteten är säkerhetsfunktion, RAID?
För säkerhet ska du ha backup, inte RAID.
RAID låter servern jobba vidare även om en disk skulle paja, men skyddar inte mot egna misstag eller angrepp, eller mot situationer där du får datafel efter att din spegel eller paritetsdata redan är otillgängliga.
För tillgång via nätverk är den säkraste lösningen att ha ett VPN. Tailscale har bra rykte och tar bort en hel del av komplexiteten av att lära sig hantera detta själv; annars är Wireguard vad jag skulle rekommendera som VPN-programvara.
Den näst bästa lösningen är att presentera data via ett webbaserat gränssnitt som är tänkt att exponeras mot Internet. Jag har tidigare använt NextCloud för detta ändamål med gott resultat. Vad du absolut ska undvika, är att exponera "Windows-delningar" (SMB/CIFS) mot Internet, då de definitivt inte är designade med detta i åtanke.
För att kunna exponera saker mot Internet själv (dvs inte via Tailscale), behöver du kolla att din internetleverantör kan ge dig offentliga IP-adresser. IPv6 börjar komma på allvar nu, och det är rätt stor chans att du har tillgång till det idag, men har du exempelvis mobilabonnemang i Telias nät kommer du vad jag vet inte kunna använda moderna protokoll för att kunna nå servern hemma. (*)
Därför är det bra att också ha en offentlig legacy-adress i IPv4-protokollet.
För att på ett säkert sätt kunna presentera tjänster utåt behöver du lära dig begreppen brandväggsregler, port forwarding och routing. Ska du presentera flera tjänster utåt är det också vettigt att förstå konceptet reverse proxy.
Slutligen kan det vara idé att titta på att skaffa en domän och använda DNS (dynamisk i fallet legacy IPv4), för att slippa att i alla lägen veta på vilka IP-adresser dina tjänster kan nås.
(*) Har du Apples iCloud Private Relay på telefonen har du dock tillgång till IPv6 även från Telias mobilnät, eftersom din trafik skickas igenom, vill jag minnas, CloudFlare.
