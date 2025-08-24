Lenovo Yoga Pro 7 14ASP9 (OLED 120Hz, AI 365, 32GB, 1TB)

Säljer en Lenovo Yoga Pro 7 (Gen 10) med nedanstående specifikationer (se även länk med specifikationer på tillverkarens hemsida).

Repasted med Thermal Grizzly PhaseSheet PTM.

Chassiet har några kosmetiska skador som inte påverkar funktionen (mindre repor och ett tillslag på locket - se bilder).

Garanti från Lenovo till november år 2026.

Processor

AMD Ryzen™ AI 9 365 (10C / 20T, 2.0 / 5.0GHz, 10MB L2 / 24MB L3)

Graphics

Integrated AMD Radeon™ 880M Graphics

Memory

32GB Soldered LPDDR5x-7500

Storage

1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®

Battery

73Wh

Display

14.5" 2.8K WQXGA+ (2880x1800) OLED 400nits Glossy, 100% P3, 100% sRGB, 120Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 500, AGC Dragontrail™ Glass, X-Rite®

Länk till med produktspecifikationer

Produktrecension

Prisjakt

Läs hela annonsen här