Monteringsskruvar / distanser för HDD/SSD?

Är i färd med att montera in en 3.5” HDD och en 2.5” SSD i en HP Prodesk 600 G1 SFF.

Upptäckte att utrymmena att montera diskarna i inte är som jag är van vid, med perfekt passning, utan utrymmena är lite större.

Sökte på YouTube och hittade ett klipp där en snubbe gör samma övning, och han har någon form av distansskruvar som gör att disken glider i de spår som finns. Snapshot från klippet nedan.

Någon som vet om detta är någon form av standardskruvar, och vad de kan tänkas heta?

Jag hittar ingenting bland vanliga monteringsskruvar…

Videon i sin helhet för referens…

/GC