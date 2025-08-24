Söker Nintendo Switch Lite/Gen 1

Hej!

Söker en Nintendo Switch Lite eller Nintendo switch gen 1 i ok skick. Ska bara spela Pokemonspelen så kräver ingen värsting. Pris upp till 1500 beroende på skick. Om "vanlig" Switch så har jag inte krav på docka/kablar, kommer inte koppla upp till TV.

Hojta till om ni har något, helst i Stockholmstrakten så att jag kan möta upp och betala på plats, med Swish förstås!

