Söker Nintendo Switch Lite/Gen 1
anderick
Medlem
Hej!
Söker en Nintendo Switch Lite eller Nintendo switch gen 1 i ok skick. Ska bara spela Pokemonspelen så kräver ingen värsting. Pris upp till 1500 beroende på skick. Om "vanlig" Switch så har jag inte krav på docka/kablar, kommer inte koppla upp till TV.
Hojta till om ni har något, helst i Stockholmstrakten så att jag kan möta upp och betala på plats, med Swish förstås!
Jag har ett version 1 i hyfsat skick som bara står och samlar damm. Finns i Bromma
Hej!
Kan vara intresserad, har du möjlighet skicka några bilder samt vad för pris du tänkt dig?
