Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Söker Nintendo Switch Lite/Gen 1

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Söker Nintendo Switch Lite/Gen 1

Hej!
Söker en Nintendo Switch Lite eller Nintendo switch gen 1 i ok skick. Ska bara spela Pokemonspelen så kräver ingen värsting. Pris upp till 1500 beroende på skick. Om "vanlig" Switch så har jag inte krav på docka/kablar, kommer inte koppla upp till TV.

Hojta till om ni har något, helst i Stockholmstrakten så att jag kan möta upp och betala på plats, med Swish förstås!

Läs hela annonsen här

Visa signatur

Pågående projekt: CPU: Ryzen 3100, MB: Asus Rog Strix B450-F Gaming, RAM: Corsair Vengeance RGB PRO 16GB, GPU: lastgammalt Radeon R9 280X i väntan på bättre tider.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag har ett version 1 i hyfsat skick som bara står och samlar damm. Finns i Bromma

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av anderick:

Jag har ett version 1 i hyfsat skick som bara står och samlar damm. Finns i Bromma

Gå till inlägget

Hej!
Kan vara intresserad, har du möjlighet skicka några bilder samt vad för pris du tänkt dig?

Visa signatur

Pågående projekt: CPU: Ryzen 3100, MB: Asus Rog Strix B450-F Gaming, RAM: Corsair Vengeance RGB PRO 16GB, GPU: lastgammalt Radeon R9 280X i väntan på bättre tider.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar