Moddare kör Doom på laddare

Styrs med en ratt på sidan.

2035: Moddare kör Crysis på laddstation

Skrivet av ZyntaX:

2035: Moddare kör Crysis på laddstation

Bara om dem gör källkoden öppen.

Dom har väl lyckas köra Doom på 68000 på Amigor?

Verkligen wow!
Men ändå, en laddare med en Cortex-M3 kärna på 150 Mhz? Verkar galet överspecat. En vanlig Arduino tuffar i 16 MHz.

Det kommer bli en del intressanta teorier om oss för Aliens eller nästa intelligenta livsform rotar igen våra kvarlämningar.

