annons-tider

Varför är det BARA 30 dagar på en betald annons?

Undrade varför jag inte fick något j*a svar på en del av annonserna jag hade ut..

Så nu måste jag betala IGEN för SAMMA annons.

Och självklart finns det ingen funktion att förnya / posta om en annan man redan lagt ner ett par minuter på

Du kan absolut förnya en annons, du behöver dock göra det innan giltighetstiden löper ut.
Den hamnar då även överst på listan igen.

