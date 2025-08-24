Gamingdator i7-5820K, 32GB, 1070ti

Gamingdator med några år på nacken.

Intel(R) Core(TM) i7-5820K

MSI X99S SLI PLUS (MS-7885)

Corsair Vengeance Black RGB LED Pro DDR4 3000MHz 2x8GB (CMW16GX4M2C3000C15)

Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3000MHz 2x8GB (CMK16GX4M2B3000C15)

EVGA NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB ACX 3.0 SC

Corsair HX 520W

Noctua NH-D14

Phanteks Enthoo Pro M Tempered Glass

Följer med en 128GB SSD för att visa att den fungerar.

Skickas inte. Finns i Mölndal.

