Gamingdator i7-5820K, 32GB, 1070ti

Gamingdator med några år på nacken.
Intel(R) Core(TM) i7-5820K
MSI X99S SLI PLUS (MS-7885)
Corsair Vengeance Black RGB LED Pro DDR4 3000MHz 2x8GB (CMW16GX4M2C3000C15)
Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3000MHz 2x8GB (CMK16GX4M2B3000C15)
EVGA NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB ACX 3.0 SC
Corsair HX 520W
Noctua NH-D14
Phanteks Enthoo Pro M Tempered Glass
Följer med en 128GB SSD för att visa att den fungerar.
Skickas inte. Finns i Mölndal.
