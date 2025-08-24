Webhallen Config Pro - R7 7800X3D / RTX 4070Ti Super (Kvitto medföljs)

Hej!

Jag säljer just nu min speldator efter att mina intressen har ändrats lite. Med tanke på att jag studerar så har datorn främst använts för det. Jag har dock spelat lite tyngre spel såsom Assassin's Creed Shadows, men ingenting utöver det.

Datorn är inköpt i januari i år (2025) via Webhallen. Jag har inte öppnat caset eller liknande, allting är som den var inköpt plus lite damm i caset (inte överdrivet mycket). Det medföljs även en kartong med olika reservdelar tillsammans med informationsblad mm. Vet dock inte vad exakt som är däri, men den följde med i förpackningen.

Jag säljer även en Elgato Stream Deck (kvitto medföljs) inköpt i januari i år (2025) samt en skärm ACER PREDATOR XB273U NV 27" GAMINGSKÄRM. Oklart när skärmen är inköpt då det var en gåva, så det medföljer inget kvitto till den.

Länk till dator

Länk till Elgato Stream Deck

Länk till Skärmen

Här är specifikationerna till datorn:

Processor

AMD Ryzen 7 7800X3D / 8 Cores / 16 Threads / 4.2 Ghz

Grafikkort

ASUS TUF GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB Gaming OC

Minne

Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) / 6000 Mhz / DDR5 / CL36

SSD

Kingston Fury Renegade 2TB

Moderkort

ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI

Kylning

ASUS Prime LC 240 ARGB

Nätaggregat (PSU)

Corsair RM850e - ATX 3.0

Chassi

Phanteks Eclipse G360A / Tempered Glass / DRGB

WiFi

Wi-Fi AC, Bluetooth 4.2

Operativsystem

Windows 11 Home 64-bit Swedish

Dator: 15.000 kr

Dator + Stream Deck + skärm: 17.000 kr

Stream Deck och skärm kan ev. säljas separat

Jag finns i Köping, Västmanland, och jag skickar inte datorn med posten, eftersom det är härdat glas. Har dålig erfarenhet med posten, och jag vill inte att ni ska få en hem trasig dator! Behöver ni fler bilder eller mer info så hjälper jag till så gott jag kan.

