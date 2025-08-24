Hori split Pad, Xbox wireless, Vortex Pok3r, nätverksadapter

Hori split Pad till Nintendo switch.

Har använts till att spela igenom octopath traveler i handhållet läge då jag tycker originalgreppen är för små. I övrigt har jag spelat i dockat läge så inte speciellt mycket använd.

200kr

Xbox wireless adapter v2.

100kr

Vortex Pok3r 60% mekaniskt tangentbord. Cherry mx clear (om jag minns rätt).

Sålde min stationära dator för något år sedan och detta har bara blivit liggandes sedan dess.

400kr

Deltaco usbhub/nätverksadapter (usb3-giga3)

Använd till att få trådat nätverk till min laptop.

50kr

Priserna ska ses som riktpris. Är jag helt fel ute så lägg ett lägre bud. Är det många intresserade så budgivning i tråden.

Allt kan skickas eller hämtas hos mig i centrala Göteborg.

Läs hela annonsen här