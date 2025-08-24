Hori split Pad, Xbox wireless, Vortex Pok3r, nätverksadapter

w86w
Hori split Pad till Nintendo switch.
Har använts till att spela igenom octopath traveler i handhållet läge då jag tycker originalgreppen är för små. I övrigt har jag spelat i dockat läge så inte speciellt mycket använd.
200kr
Xbox wireless adapter v2.
100kr
Vortex Pok3r 60% mekaniskt tangentbord. Cherry mx clear (om jag minns rätt).
Sålde min stationära dator för något år sedan och detta har bara blivit liggandes sedan dess.
400kr
Deltaco usbhub/nätverksadapter (usb3-giga3)
Använd till att få trådat nätverk till min laptop.
50kr
Priserna ska ses som riktpris. Är jag helt fel ute så lägg ett lägre bud. Är det många intresserade så budgivning i tråden.
Allt kan skickas eller hämtas hos mig i centrala Göteborg.
deltaco usb c eller a i andra enden
