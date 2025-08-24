Skillnad mellan vanlig och förlängd version?

Lorault
Tänkte köpa en film i Apple TV butiken. Får dock två val versioner. Vad är det för skillnad?
Ser ut såhär när man klickar köp:
Filmens namn
Filmens namn: (förlängd version).
Båda har samma pris. Vad får man på den förlängda versionen?
"Extended edition", innehåller antagligen scener som togs bort från bioreleasen, men inkluderades i denna.
Förlängd version syftar på extended version, är precis vad det låter och brukar innehålla extra innehåll, extra scener tex.
Tackar! Tror jag vet vilka scener det handlar om men va osäker!
