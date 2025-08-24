Forum Datorer och system HTPC och mediaspelare Tråd

Skillnad mellan vanlig och förlängd version?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Skillnad mellan vanlig och förlängd version?

Tänkte köpa en film i Apple TV butiken. Får dock två val versioner. Vad är det för skillnad?

Ser ut såhär när man klickar köp:

Filmens namn
Filmens namn: (förlängd version).

Båda har samma pris. Vad får man på den förlängda versionen?

Visa signatur

5900X | 4060 | U14S |32 GB Vengeance | u2415

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

"Extended edition", innehåller antagligen scener som togs bort från bioreleasen, men inkluderades i denna.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Förlängd version syftar på extended version, är precis vad det låter och brukar innehålla extra innehåll, extra scener tex.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Tackar! Tror jag vet vilka scener det handlar om men va osäker!

Visa signatur

5900X | 4060 | U14S |32 GB Vengeance | u2415

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar