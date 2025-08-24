5G eller 4G simkortplats Router köpes

Hej,

Jag har en Teltonika RUT950LTE som jag använde för primärt internet ett tag tills.

Har även en extern antenn jag kört med den: https://www.kjell.com/se/produkter/natverk/mobilt-bredband/antenn-till-mobilt-bredband/5g-antenn/5g-4g-antenn-med-mimo-6-dbi-p30144?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SE%20%7C%20HP%20%2D%20PM%20%7C%20Standard%20Shopping&gad_source=1&gad_campaignid=21057320150&gclid=CjwKCAjwk7DFBhBAEiwAeYbJsZiLnATHPBLYO48VVTF1QynT-eE7i0aZh_vP-nJDdIfqnm6ktDY4GxoCqwwQAvD_BwE