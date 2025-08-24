5G eller 4G simkortplats Router köpes

Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Hej!

Är det någon här som har en 4G eller en 5G router till salu? Det ska vara simkortplats på Routern.

Ha en bra dag!

Mvh
Christofer

Har en med utomhus antenn om det skulle vara intressant?

Hej!

Ja det är kanske intressant. Vad är det för modell?

Hej!

Antennen Zyxel NR7103
Routern EX3301

Hej, jag glömde att förtydliga att det är en Router med simkortplats som jag är på jakt efter.

Mvh
Christofer Sjöström

Hej, den har simkort plats i ute delen.

Mvh
Kristoffer

Man kan använda valfri router inne.

Mvh

Hej igen!

Vad vill du ha för för båda delarna? Är dom låsta till någon mobil operatör?

Christofer

Hej,

Jag har en Teltonika RUT950LTE som jag använde för primärt internet ett tag tills.

Har även en extern antenn jag kört med den: https://www.kjell.com/se/produkter/natverk/mobilt-bredband/antenn-till-mobilt-bredband/5g-antenn/5g-4g-antenn-med-mimo-6-dbi-p30144?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SE%20%7C%20HP%20%2D%20PM%20%7C%20Standard%20Shopping&gad_source=1&gad_campaignid=21057320150&gclid=CjwKCAjwk7DFBhBAEiwAeYbJsZiLnATHPBLYO48VVTF1QynT-eE7i0aZh_vP-nJDdIfqnm6ktDY4GxoCqwwQAvD_BwE

//Wopido

Hej igen!

Vad vill du ha för för båda delarna? Är dom låsta till någon mobil operatör?

Christofer

Hej, 1000kr + eventuellt frakt? Den ska inte vara låst till någon operatör.

Mvh

