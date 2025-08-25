Köpråd: Budget på max 15000kr

Tjenare,

Skulle behövt lite hjälp med en ny rigg. Detta är en djungel för mig, helt okunnig med andra ord!

Jag spelar mest Path Of Exile 1 å 2 och min dator klarar inte av 2an nå vidare när det blir lite stökigt. Sen vill jag kunna spela BF6 när det kommer utan problem.

Idag har jag ett RTX 2060, ryzen 7 3700x, 16 gb ram.

Skärm: Asus 165 HZ VG279QR

Mina krav är ett bra nätverkskort där jag slipper ha sladd om det ens finns? (har 500/500 lina)

2 TB ssd disk.

Finns det någon färdig prisvärd i fysisk butik eller ska jag vända mig någon annanstans där dom kan bygga en åt mig?

Tacksam för svar.