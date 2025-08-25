Tjena! har ett quest 3 som bara ligger och dammar, och tänkte att jag försöker sälja av det. Har själv köpt den här på sweclockers så inget kvitto tyvärr. Har knappt använt den kan ju såklart inte svara på förra ägaren men fungerar felfritt och är i riktigt fint skick. helt original, alltså inget eftermarknads strap på eller liknande.

sätter startpris på 2500kr och avslutar på onsdag.

