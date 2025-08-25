AMD om brända moderkort: Komplext problem

Förstår inte det med att moderkortstillverkare avviker från AMD:s rekommenderade inställningar.

Varför? Är det inte bättre att ha andra inställningar färdiga i Bios som användarna kan välja med den obligatoriska varningen?

Tex så har moderkortet till min 7700KF en färdig inställning för 5GHz.

Det vore vansinne att använda den, men den finns där.