AMD om brända moderkort: Komplext problem

Melding Plague

Företaget svarar på frågor kring rapporterna om brända CPU-socklar.

Medlem

Förstår inte det med att moderkortstillverkare avviker från AMD:s rekommenderade inställningar.
Varför? Är det inte bättre att ha andra inställningar färdiga i Bios som användarna kan välja med den obligatoriska varningen?
Tex så har moderkortet till min 7700KF en färdig inställning för 5GHz.
Det vore vansinne att använda den, men den finns där.

Medlem

Låter inte komplext i mina öron. Låter som att ingen vill ha nån marginal över huvud taget. Allt för att placera sig bra i vissa statiska tester som inte betyder nåt egentligen.

Medlem

@SCORPIUS

Samma problem Intel hade, AMDs riktlinjer är extremt oklara och dåligt skrivna. Precis som intels riktlinjer var.

Om ett moderkort har 3% bättre prestanda i jämförande tester så tror de att det säljer bättre, därför har det fuskats med liknande saker genom alla tider. Det är inte konstigare än Diesel-gate eller andra liknande fall

