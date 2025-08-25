Forum Datorer och system Mobiltelefoner Tråd

Inköp ny mobiltelefon i nedre mellan / högre budgetsegmentet

Inköp ny mobiltelefon i nedre mellan / högre budgetsegmentet

Söker en ny mobiltelefon helst under 3000:- men kan tänka mig absolut max 4000:-

De jag själv kollat på är Samsung Galaxy A56 (3990:-) https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=14388071

CMF Phone 2 Pro (2990:-) https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=14636149

Nothing Phone 3a (3590:-) https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=14498880

Gillar egentligen inte riktigt designen på Nothing Phone 3a leden stör mig lite när jag testat i butik.

Eller om man skall ha is i magen och vänta till Black week som är ca 3mån bort klarar mig på min reservlur fram tills dess.
Nått kanske dyker upp för bättre pris eller bättre telefon inom budget.

Andra förslag?
Ser gärna att den har lång uppdateringstid för säkerhetsuppdateringar.

Nånting säger mig att det säkra kortet är Samsungen men att kan bli väldigt bra med CMF Phone 2 pro för min del också.

Handlar helst från en Svensk butik typ Inet, Webhallen, Power, Netonnet.

Vad gäller uppdateringar så gäller väl EU regeln med minst 5 års uppdateringar numera på alla mobiler?

Dock har jag sett vissa nya Motorola där de verkar erbjuda 4år.
Alltså från de som slutar på nr 6 tex Moto G86 tex de säger 4år https://www.motorola.com/se/sv/p/phones/moto-g/86-5g/pmipmhs4...

Denna har du också, Google Pixel 9a. Google ger sju års säkerhetsuppdateringar Väldigt bra pris hos NetOnNet för denna telefonen.

5år från lanseringsdatumet.

Så köper du nån modell med några år på nacken så är de inte säkert den uppdateras mer än 2-3 år till.

Nej tack ingen Google telefon.
Alldeles för dålig historik med dem massor med hårdvaruproblem så nej tack för min del spelar ingen roll för mig i detta fallet om priset är bra.

Har tänkt köpa en modell som har minst 5år kvar för räknar med försöka ha telefonen i ca 4-5år tycker numera det bara är tröttsamt byta telefon när den funkar för det jag gör ringer, sms, surfar spelar nått enstaka enklare spel.

