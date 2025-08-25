Inköp ny mobiltelefon i nedre mellan / högre budgetsegmentet

Söker en ny mobiltelefon helst under 3000:- men kan tänka mig absolut max 4000:-

De jag själv kollat på är Samsung Galaxy A56 (3990:-) https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=14388071

CMF Phone 2 Pro (2990:-) https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=14636149

Nothing Phone 3a (3590:-) https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=14498880

Gillar egentligen inte riktigt designen på Nothing Phone 3a leden stör mig lite när jag testat i butik.

Eller om man skall ha is i magen och vänta till Black week som är ca 3mån bort klarar mig på min reservlur fram tills dess.

Nått kanske dyker upp för bättre pris eller bättre telefon inom budget.

Andra förslag?

Ser gärna att den har lång uppdateringstid för säkerhetsuppdateringar.

Nånting säger mig att det säkra kortet är Samsungen men att kan bli väldigt bra med CMF Phone 2 pro för min del också.

Handlar helst från en Svensk butik typ Inet, Webhallen, Power, Netonnet.